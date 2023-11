Nært: Det er kort avstand fra Rugtvedtkollen til bebyggelsen på Klyve. Foto: Tore Øyvind Moen

– Bak meg satt en mår og spiste ei pølse jeg hadde med meg. På en stein der oppe lå gaupa og stirret på meg, forteller Robert Sevland mens han peker mot en stor stein 20 meter unna.

«Villmarka» hvor han hadde det helt spesielle møtet med de to rovdyrene er ikke lenger fra blokkene på Klyve enn 800 meter. De nærmeste husene ved hoppbakkene i Rugtvedtkollen ligger 250 meter unna.

Selv bor Robert en kilometer fra stedet og er ofte ute i det populære turområdet.

– Faktisk er jeg her så ofte at folk i nabolaget har lurt på hva jeg driver med. Da har jeg vist dem bildene og videoene mine, forteller han.

20 meter: Gaupa lå på den store steinen oppe i ura, forteller Robert Sevland. Foto: Tore Øyvind Moen

Inspirert av naturfilm

– I 2018 så jeg filmen «Skogens skygge» som handlet om mår. Jeg hadde sett mårspor oppe i skogen og bestemte meg å forsøke å få et glimt av den, forteller han.

Det gikk halvannet år før det første møtet med mår. Før det så han mårspor og at maten han la ut forsvant.

– Etter hvert ble målet mitt å ta gode bilder av måren som og tok med seg ungene. De aksepterte at jeg var her og jeg behøvde ikke sitte i ro. Det var tvert imot en fordel at jeg holdt på med noe, forteller han.

Ute i skogen på Roberts godt skjulte rasteplass strømmer småfuglene til når han setter fra seg sekken. De er vant til at det betyr frø og peanøttsmør. For måren er det gjerne honning som er det beste trekkplasteret. Den smører han på litt høyt opp på trærne.

– Hvis honningen er langt nede er det grevlingen som tar den, forteller han.

Stor katt

Det var mating av mår Robert holdt på med 5. oktober i fjor da han fikk sin største viltopplevelse i Rugtvedtkollen.

– Jeg hadde vært her i flere timer. En mår var her og forsynte seg med en pølse jeg hadde med meg. Da så jeg opp i ura her så jeg rett på en stor katt. Jeg skjønte raskt at det var ei gaupe som lå og så på meg. Gaupa fulgte med på hva jeg gjorde og hadde sannsynligvis ligget der i flere timer. Jeg tok bilder og video på bare tjue meter og den ble likevel liggende i nær en time inntil det ble helt mørkt, forteller han.

Hjertet banket litt ekstra under gaupemøtet. Hva kunne skje hvis den også ville ha maten måren spiste av?

– Jeg må innrømme at jeg lyste litt ekstra rundt meg for å se om gaupa var i nærheten da jeg gikk ut av skogen, forteller han.

Tid: Mens de fleste haster i vei tar Robert Sevland seg god tid for å få gode dyrebilder. Spettmeis er vanlig å se, eller er det blitt mange bilder av mår, grevling, ekorn og fugler som flaggspett og meiser. Foto: Tore Øyvind Moen

Helt normal gaupe

Robert har også seinere sett gaupespor i området og fulgt disse.

– Gaupa har blant annet ligget på denne fjellhylla fem meter fra turstien til Kjerkeåsen, forteller han mens vi er tilbake til parkeringsplassen ved hoppbakkene.

Robert syntes situasjonen var såpass spesiell at han lurte på om atferden til gaupa var normal.

– Jeg sendte videoen inn til Norsk institutt for naturforskning (NINA) og fikk en vurdering derfra. Svaret var at gaupene er vant til at de ikke oppdages. Derfor velger de å bli liggende så lenge de har full kontroll, var svaret.

Roberts turområde er det mange andre som bruker.

– Jeg har ofte sett elg og rådyr som står helt inntil turløypene. Når folk kommer gående står dyrene helt stille. De aller fleste ser nok ikke at de har dyr rett ved siden av seg og aller minst de med hodelykt og stor fart, sier han.

Kastet kongler på gaupa

Hos Statens naturoppsyn (SNO) har rovviltkontakt Espen Marker siden midten av 1990-tallet hatt som jobb å følge opp rovdyrmeldinger.

– Gauper følger maten, det vil si rådyr, inn mot tettbebyggelsen og kan oppholde seg svært nær folk. Både han og viltforvalter Eigil Movik ved Grenland landbrukskontor har begge vært tett på gaupe på Osebakken for noen år siden.

– Den hadde tatt en hane og var lite sky. Gaupa hadde store mengder flått på seg og var et sterkt svekket ungdyr som måtte avlives, forteller han.

Han fikk også nærkontakt med ei gaupe på Jarseng som en hund hadde jaget opp i et tre etter at den hadde tatt seg inn i en saueinnhegning.

– Jeg klatret opp og trodde den ville hoppe ned. Da jeg kom nærmere satte den blikket rett mot meg og kom med en dyp brumming.

Da klatret Marker ned og opp i treet ved siden av.

– Jeg satt der og kastet kongler på den til den stakk, forteller han.

– Gauper verken forsvarer bytte eller unger som man kan høre om når det gjelder bjørn, og de unngår konflikter med mennesker, beroliger Marker.