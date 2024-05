Hun er siktet for drapet på Ole Andreas Sønstvedt.

– Kvinnen erkjenner fortsatt ikke straffeskyld og samtykker ikke til fengsling. Hun samtykker til at fengslingsmøtet går som kontorforretning, opplyser politiinspektør Liv Hilde Nytrøen i en pressemelding fra politiet.

Politiet mener at mistanken mot henne er styrket.

Sønstvedt var 37 år gammel og fra Skien. Kvinnen er 42 år gammel.

– Det gjenstår fortsatt omfattende etterforskning. Vi er ikke ferdig med gjennomgangen av elektroniske spor slik som sosiale medier, teledata, kommunikasjon med vitner og basestasjoner. Totalt er det snakk om 350.000 ulike kommunikasjoner, sier Nytrøen.

Flere undersøkelser

Lavoen på gården der Sønstvedt skal ha blitt drept er fortsatt sperret av. Politiet utelukker ikke at det kan bli nye kriminaltekniske undersøkelser.

– I og med at kvinnen fortsatt nekter straffeskyld, må politiet etterforske grundig og bredt, men vi håper å ha etterforsket saken ferdig i løpet av august/september. Siktelsen er ikke endret, og etterforskningen har ikke ført til mistanke om at andre skal være involvert, sier Nytrøen.

Politiet vil ikke gå inn på hvorfor de mener at mistanken mot kvinnen er styrket, annet at det gjelder elektroniske spor, og funn av «biologiske spor» på en gjenstand, samt at noe av kvinnens forklaring er motstridende med forklaringer fra andre vitner.