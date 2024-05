– Jan Helge hadde mye å se fram til. Jeg vet at han ikke har tatt sitt eget liv frivillig.

Det sier søsteren til Jan Helge Moskvil Mathisen (35), Beate Moskvil.

Torsdag i forrige uke var det sannsynligvis han som ble funnet død, og politiet har foreløpig ikke noe mistanke om at noe kriminelt har skjedd.

Tirsdag mottok politiet den foreløpige obduksjonsrapporten, og tror ikke han ble utsatt for noe straffbart.

– Det er en forferdelig opplevelse. Jeg har gått på autopilot, og husker nesten ikke hverdagen før denne hendelsen, sier hun.

Broren bodde hos henne med familien.

Hun beskriver han som en mann som alltid stilte opp for sine, og som var en god onkel.

– Han skulle jo spille fotball med nevøen sin hver dag, og var alltid på «lag» med barna, sier hun.

De etterlatte sitter igjen i et vakuum, Mathisen er borte for alltid, men spørsmålene er fortsatt mange.

Oversikten viser bevegelsene til Jan Mathisen, hvor han sist ble sett, og hvor han ble funnet. Foto: Geir Nordendal

Startet alene

Lørdag var siste gang hun snakket med broren over telefon.

Han hadde før helga reist til Skien for å besøke en kvinne som bor i «aldersblokka» på Skotfoss.

– Det siste han sa var at han ville komme hjem, sier Moskvil.

Da hun ringte søndag igjen, var det kvinnen han var på besøk hos som tok telefonen.

Bankkort, mobil, sekk og klær var igjen i leiligheten, og kvinnen svarte at broren var «tatt».

– Det er aldri noen andre som svarer på hans telefon, så jeg skjønte at han var borte og at noe fælt hadde skjedd, sier hun.

Hun reiste fra Holmestrand, hvor hun bor, til Skotfoss. Der startet hun sin egen leteaksjon samtidig som hun varslet politiet.

– Jeg skjønte vel allerede da at han kanskje var død, eller at han var tatt bort mot sin vilje eller var redd. Men jeg håpet jo at jeg skulle finne ham live, sier hun.

Hun brukte alt dagslys til å lete etter broren, og fikk beskjed av politiet at de ville starte etterforskning, og ikke en leteaksjon.

– Det var akkurat som om de mente han var borte av fri vilje. Jeg skjønner jo egentlig ikke når etterforskningen har startet, eller hva de har gjort for å finne ham. Det har føltes som man må kjempe for å komme gjennom hos dem, sier hun.

På tirsdag koblet annen familie og venner seg på, samtidig som noen frivillige ble med i søket.

Sammen lette de ved tupper, skrenter, langs elva og i skogen.

Det var først på torsdag, mens letemannskapene tok seg en pause ved Coop på Skotfoss, det kom noen bort til søsteren med et solid spor.

– Det kom bort to personer som viste meg et bilde av noe i vannet. De mente vi burde sjekke det ut, forteller hun.

Mens mannskapene i båten sjekket funnet i Meierelva. fulgte Beate med fra land. Hun skjønte umiddelbart alvoret. Foto: Geir Norendal

Skjønte det med en gang

Hun ringte til politiet, og med politiet på røret, reiste hun sammen med en annen bort til Meierelva for å sjekke det.

– Jeg kunne se med en gang hva det var, det var ikke vanskelig å se. Jeg fikk sjokk, sier hun.

Hun hadde politiet på tråden helt til noen fra politiet kom.

– Han politimannen sa det så ut som en sunket ribb. Jeg ble nesten provosert når det var så tydelig at det var et menneske, sier hun.

Politiet bestemte seg for å sjekke det – og det viste seg raskt at det med all sannsynlighet var broren som lå i vannet.

– Jeg fikk litt følelsen av panikk, men samtidig fikk jeg bekreftet det jeg gikk og kjente på helt siden søndagen, sier hun.

Politiet har sagt at alt tilsier at det er broren som ble funnet.

– Vi har ikke hørt noe fra politiet, men jeg vet jo det er ham, sier hun.

Ryktestorm

Dagen etter mennesket ble tatt opp av vannet, var det kanskje noen som forventet at drapsalarmen kom til å gå.

Men slik ble det ikke – likfunnet forsterket ikke mistanken om at noe kriminelt har skjedd, og politiet har tre teorier på hva som kan ha skjedd.

At en ulykke kan ha oppstått

At det er selvdrap

At noe kriminelt har skjedd

Samtidig advarte politiet om spekulasjoner og rykter som har gått rundt i ulike kanaler, om hva som kan ha skjedd i forkant av brorens forsvinning.

– Rykteflommen skaper nok størst utfordringer for de pårørende, som får mye informasjon i ulike kanaler. Det er aldri noe særlig gunstig. For etterforskningen så vil ikke det være særlig problematisk i denne saken, for politiinspektør Odd Skei Kostveit til NRK på fredag.

Det får søsteren til å reagere.

– Jeg blir provosert over at politiet sier det er belastende med rykter. Det som i all hovedsak har vært den største belastninga har vært følelsen av å ikke bli tatt på alvor, og svært begrenset informasjon fra politiet. Nesten hver gang vi har vært i kontakt med politiet, må vi forklare alt på nytt, og det føles som saken er ukjent for dem, sier hun.

Hun er klar på at hun har lave forventninger til hva politiet finner ut, og hun sier hun er sikker på at broren ikke ønsket å dø.

Selv om hun har fått noen tips og har sine mistanker, overlater hun etterforskningen til politiet.

– Jeg håper bare de ikke pakker bort saken for raskt, jeg er ikke trygg på at politiet gjør nok, sier hun.

Her blir det som etter all sannsynlighet er 35 år gamle Jan Mathisen hentet opp av vannet. Foto: Geir Norendal

Takknemlighet

Selv om det har oppstått rykter rundt hva som har skjedd, er derimot søsteren glad for alt engasjementet.

– Engasjementet har vært helt fantastisk. Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd med broren min om han ikke hadde folk som brydde seg, eller pårørende som tok tak, sier hun.

Hun er takknemlig for gjestfriheten fra lokalbefolkningen, samtidig takker hun alle som aktivt har hjulpet til.

Ryktene som har oppstått bryr hun seg lite om.

– Det viser bare at folk som ikke har kunnet være med å leite har snudd hver stein, der hvor du ikke snur steiner, for å finne ut hva som har skjedd, sier hun.

Venter på obduksjonsrapporten

Varden har tirsdag vært i kontakt med Odd Skei Kostveit i politiet. Han sier de fortsatt jobber med å avhøre vitner og sjekke videospor.

Det er fortsatt ikke noe som styrker mistanken om at noe kriminelt har skjedd, og de avventer svar på den foreløpige obduksjonsrapporten.

– Den er ventet i ettermiddag. Vi får ut med noe når den er kommet og de etterlatte er informert, sier han.

Når det gjelder kritikken fra Moskvil svarer Kostveit følgende:

– Har ingen kommentarer til det, sier han.