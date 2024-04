– Ja, jeg er forbanna, sier Sondre Versto til Varden.

Krangelen har pågått siden begynnelsen av 2022. På høsten hadde Versto – som bor i Seljord – bestemt seg for å pusse opp badet.

Valget for å pusse opp flatene landet på Telemark Mikrosement, en bedrift som ble startet i 2021 i Midt-Telemark.

– Varsellampene burde allerede begynt å blinke når jeg så på Proff at regnskapet ikke var bra, sier Versto.

I mars i år gikk selskapet konkurs.

Igjen står to misfornøyde kunder Varden har snakket med, som ikke har noen å reklamere til.

Les tilsvaret til den tidligere driveren av firmaet lengre nede i saken.

16. januar sendte Versto en mail til Telemark Mikrosement om at han ikke var fornøyd med resultatet, og pekte blant annet på skjolder i vegg og gulv, og at det var en del hulrom mellom flis og mikrosementen.

Det var mye fram og tilbake, og først i september senere på året kunne håndverkeren komme tilbake for å se på badet.

Prosjektet kosta 84.480 kroner. Versto forteller at han etter avtale betalte halvparten før de begynte. Resten skulle han betale når jobben var ferdig, men han holdt det tilbake når han ikke var fornøyd.

– Jeg ville ikke betale hele beløpet før de fikset det.

Han var i kommunikasjon med bedriften helt fram til slutten av oktober i fjor, uten at partene ble enige om hvem som hadde skylda.

Versto viser fram badet, hvor det er riller på veggene, misfarging og gap ved sluket.

Sondre Versto viser fram feilene han mener Telemark Mikrosement står for på badet sitt. Foto: Alexander Lehmann

Versto mener selskapet har framstått uprofesjonelt, og nå som det er konkurs, er det ingen å holde ansvarlig.

– Jeg skal holde eieren av Telemark Mikrosement personlig ansvarlig og kreve tilbakebetalt mye av dette, pluss renter og utgifter jeg har brukt på saken.

Han reagerer også på at driverne fortsatt bruker Instagram-siden til Telemark Mikrosement til å promotere nye prosjekter, selv om det opprinnelige selskapet er konkurs.

– Nei, jeg synes ikke det er greit.

1 / 3





Lite fornøyde

Ida Einarsen fra Skien og mannen skulle totalrenovere badet i fjor påske. De brukte Telemark Mikrosement, og var lite fornøyde med resultatet.

– Det var problemer fra starten av. Når de var ferdige sa vi at vi ikke var fornøyde, men de fraskrev seg ansvaret. Etter mye mas kom de på befaring, sier Einarsen til Varden.

– Jeg opplever at de trenerte saken fram til konkursen.

Hun forklarer at arbeidet ikke så profesjonelt utført ut, og at det dukker opp hakk i gulvet bare man mister en hårbørste.

1 / 3





– Når de var ferdige så det ikke pent ut. De mente vi var vrange, men kom til slutt på en befaring nå i januar. Da hadde vi mast siden august.

Jobben skal ha kostet 96.500 kroner, men nå som selskapet er konkurs, har ikke skiensparet noen å ta saken videre med.

– Vi har sendt krav til konkursboet, og så må vi bruke våre egne penger på å fikse det.

Avviser feil

Tidligere eier og daglig leder av Telemark Mikrosement, Siri Furuvik Aaland, avviser at det var de som forårsaket feilene kundene har påpekt til Varden.

– Vi har vært og sett på begge. For meg er ikke dette noen sak lenger. I det ene tilfellet er det tydelig en rørleggertabbe. Det er det som er realiteten, sier hun til Varden.

Hun forklarer at hun var borte fra jobben av helsemessige årsaker, og at dette er bakgrunnen for konkursen.

Siri Furuvik Aaland var daglig leder og medeier av Telemark Mikrosement før konkursen. Foto: Privat

– De var klare over at jeg var langtidssykemeldt. Vi har to misfornøyde kunder, og mange fornøyde kunder. Det er beklagelig at de føler det sånn.

– Vi synes fortsatt mikrosement er et gøyalt produkt å jobbe med. Instagram-siden er det vi som eier.

Etter at Varden tok kontakt, har Instagram-siden til Telemark Mikrosement blitt slettet.

Solgte unna

1. februar 2024 solgte Telemark Mikrosement verkstedlokalene sine på Gvarv videre til Small Eigendom og Vedlikehold AS for 1 million kroner. Dette selskapet er også eid av Siri Furuvik Aaland og Arild Aaland.

2. mars meldte Telemark Mikrosement oppbud.

Kongsbergadvokaten Fredrik Neumann er oppnevnt som bostyrer. Han bekrefter til Varden at pengene fra eiendomssalget gikk til å slette gjeld i selskapet.

Per 2023-regnskapet var gjelda på 1,16 millioner kroner. Gjenstående som selskapet skylder – av krav som er meldt inn – er 167.860 kroner.

Skjermdumper fra Telemark Mikrosements Instagram-konto etter konkursen, og en forespørsel sendt til samme konto. Foto: Skjermdump

Han har ingen innvending mot at de tidligere eierne av Telemark Mikrosement fortsatt bruker selskapets Instagram-konto.

– Jeg bryr meg kun om det som har verdi for boet, sier han.

Da Telemark Mikrosement gikk konkurs var det til sammen 12.083 kroner på dets to kontoer.

Noe utstyr og en Peugeot fra 2010 ble solgt for litt over 10.000 kroner, men utover det er det ikke særlig med penger igjen til kreditorene, slår advokat Neumann fast i innberetningen.

Bedriften var ikke særlig økonomisk innbringende før konkursen, viser tallene. I 2022 var omsetninga på 728.370 kroner, og underskuddet 205.782. I 2023 var inntektene på 875.898 kroner, og underskuddet 13.167.

– Utrolig kjedelig

Thomas Iversen i Forbrukerrådet bekrefter at de får en del henvendelser knyttet til konkurser.

Har du kjøpt tjenester eller varer du er misfornøyd med fra en bedrift som er konkurs, er det få muligheter for reklamasjon.

– Det er utrolig kjedelig, men det er ingen å holde ansvarlig, med mindre håndverkeren har tegnet en ansvarsforsikring, noe som ikke er vanlig, sier Iversen.

– Du har lite å hente på å klage noe sted, fortsetter han.

Dersom det er brukt dårlige produkter i jobben, kan man klage til produsenten. Men dette er sjeldent tilfellet.

Thomas Iversen Forbrukerjurist, Forbrukertilsynet

– Er det gjort dårlig arbeid har du egentlig bare to valg; fikse det for egen regning, eller leve med feilen.

Det samme gjelder dersom man har kjøpt en bil fra en bilforhandler som har gått konkurs, eller hvilken som helst annen bransje.

– Finnes det ikke noen måte man kan forsikre seg?

– Det er få forsikringer man kan tegne som verner deg mot konkurs. Hvis du har betalt med kort på stedet går det an å klage til banken, men det er uvanlig at større håndverktjenester betales med kort.

Ved konkurser får bostyrer jobben med å samle inn penger og dele det ut til de som har krav i boet. Men da er det ubetalt lønn og skatt som prioriteres.

– Forbrukeren stiller langt bak i køen, så det er sjeldent mye å hente i konkurser.