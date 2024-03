Hele 12 store egg ble forberedt og lagt ut på apeøya i Dyreparken onsdag.

Dyrepasser Marc Alcott hadde fylt eggene med frukt og grønnsaker slik som paprika, agurk, spinat jordbær og rosiner.

– En viktig del av vår jobb er å aktivisere sjimpansene. Det betyr at vi ikke bare mater dem, men gir dem mat på ulike, kreative måter, slik at de må lete og bruke hodet for å finne maten. Siden det er påske er påskeeggleting en perfekt måte å aktivisere dem på.

– Og i tillegg er det gøy for gjestene våre å se på, forteller dyrepasser Marc Alcott i en pressemelding.

DELTE UT: Dyrepasser Marc Alcott fikk æren av å legge ut 12 store påskeegg til sjimpansene. Foto: Dyreparken

Hvordan det hele gikk til, ser du her: