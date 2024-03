Dette skjer etter en rekke kontroversielle publiseringer på Facebook.

Amundsen har blant annet postet sterke ytringer om islamister, muslimer og «arabere», samt mot kvinnedagen.

Flere medier melder at han trekker seg.

– Jeg har ikke gjort noe ulovlig, men jeg ser og har stor forståelse for at disse uttalelsene på Facebook har vært en stor belastning for partiet. Det tar jeg på alvor, sier han til NRK.

Til NRK sier han at avgjørelsen ble gjort i dialog med partiledelsen.

Partileder Sylvi Listhaug uttalte at det var riktig av Amundsen å gå av, og at handlingene hans skapte mange reaksjoner internt i partiet.