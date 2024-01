Det er mindre norske poteter på lager i år på grunn av krevende værforhold for potetbøndene i 2023. Nå har Landbruksdirektoratet satt ned tollen på poteter som går til potetgull og pommes frites for at produsentene skal ha nok.

Det skriver Nationen.

Ifølge avisa er det rundt 20.000 tonn mindre norsk industripotet på lager sammenliknet med 1. januar i fjor.

«Landbruksdirektoratet har vurdert potetbeholdningen og finner at det foreligger en vesentlig avlingssvikt for norske poteter som skal bearbeides til pommes frites og til potetsnacks», skriver Landsbruksdirektoratet i en kunngjøring.

Direktoratet setter derfor ned tollen på industripotet, slik at produsentene skal ha nok til å lage blant annet potetgull og pommes frites. Tollnedsettelsen gjelder fram til 15.juli.

Ifølge Nationen kan snacks-selskaper som Kims og Maarud søke om individuell nedsettelse av tollavgiftssatsen.

Bama opplyser at de vil importere rundt tre ganger så mye spisepoteter som normalt i 2024.

– I 2023 var norskandelen vår på potet rekordhøye 86,3 prosent. Den kommer dessverre til å bli lavere i år, sa Anne Victoria Frogner, som er senior kommunikasjonsrådgiver i Bama, til Nationen.