FARLIG: Ikea ber alle som har kjøpt denne laderen om å slutte å bruke den. Foto: Ikea

Onsdag morgen sendte Ikea ut en pressemelding med oppfordring til alle kunder som har kjøpt en Åskstorm 40W USB-lader.

– Vi oppfordrer alle kunder som eier den til å slutte å bruke den og kontakte Ikea for å få hele kjøpesummen tilbake, skriver de i pressemeldingen.

– Fare for brannskade

Det gjelder spesifikt den mørkegrå Åskstorm 40W USB-laderen, med artikkelnummer 50461193.

– Sikkerhet har høyeste prioritet for Ikea og derfor tilbakekaller vi denne laderen, på grunn av fare for brannskade og elektrisk støt forårsaket av slitasje på strømledningen, forklarer møbelgiganten videre.

Ikea skriver videre at de har et «strengt risikovurderings- og testprogram» i utviklingen av sine produkter.

– Til tross for dette har det kommet til vår oppmerksomhet at strømledningen på den mørkegrå Åskstorm-laderen kan bli skadet eller ødelagt, etter å ha blitt viklet rundt en lader eller bøyd fram og tilbake under en lengre periode med bruk.

Sjekk bakpå laderen

Om du har en lader som likner, kan du sjekke om det gjelder den ved å titte på modellnummeret som finnes bak på etiketten på USB-laderen.

Den aktuelle Åskstorm-laderen har modellnummer ICPSW5-40-1.

Ikea skriver at du kan levere tilbake produktet ved et hvilket som helst Ikea-varehus for å få hele kjøpesummen tilbake.

- Kjøpsbevis (kvittering) er ikke nødvendig. IKEA beklager eventuelle ulemper denne tilbakekallingen medfører, skriver de.