Kvinnen i slutten av 40-årene jobber som lærer ved en barneskole i Porsgrunn, og har vært ansatt i kommunen i 20 år. Nå er hun sporløst forvunnet, siktet for drap og etterlyst internasjonalt av politiet.

Hun har bodd mange år i Grenland, og flyttet i høst sammen med kjæresten i Stavern.

22. desember delte den nå avdøde mannen et bilde av seg selv foran juletreet.

– God jul og godt nyttår, skriver paret, som også deler at de skal feire høytiden med familie i boligen i Stavern.

– Uforståelig

Etterlatte til avdøde beskriver paret som lykkelige.

– Han sa at han aldri hadde vært så lykkelig som nå. Dette er helt uforståelig, uttaler søsteren hans til Østlandsposten.

Familiens bistandsadvokat sier i en pressemelding at de etterlatte er sjokk og sorg.

– De etterlatte er i dyp sorg og sjokk over å ha mistet en far og en bror, og de sitter med mange ubesvarte spørsmål om hva som har skjedd. De følges opp av kommunens kriseteam, politiets pårørendekontakt og meg som bistandsadvokat, opplyser Sol Elden i Elden Advokatfirma.

– Barn som har mistet sin far

Hun sier at de etterlatte har full tillit til politiet.

- Når ingen av de involverte partene kan fortelle hva som har skjedd er det politiets oppgave å etterforske alle mulige scenarier, slik de nå gjør. De etterlatte har full tillit til at politiet gjør en grundig og bred etterforskning, ifølge advokat Elden.

– Mine klienter har forståelse for at denne saken skaper offentlig interesse, men det er verdt å minne om at det barn som har mistet sin far under ukjente omstendigheter og at avdøde foreløpig ikke er formelt identifisert, legger Elden til.

Fikk ikke kontakt

Venner og kjente av kvinnen er overrasket over at hun er siktet for drap på samboeren.

– Jeg ble overrasket. Jeg har kjent henne i mange år og har bare godt å si om henne. Det er ingenting vondt i henne, sier en som har kjent kvinnen i over 30 år.

Mannen ble funnet død på gulvet i parets bolig tirsdag kveld. Det er ikke kjent når han døde, men familiemedlemmer skal ha kontaktet politiet da de ikke fikk kontakt med samboerparet.

Etterlatte etter avdøde har fortalt til Østlandsposten at de var sammen med paret dagen før nyttårsaften.

– Vi var sammen senest alle sammen 30. desember, og da var de veldig opptatt av hverandre. Jeg merket ikke noe unormalt dem imellom, forteller søsteren til avdøde til avisen.

Snakket med avdøde 1. januar

Ifølge Dagbladet hadde familien også kontakt med avdøde 1. januar.

– Datteren hans ringte ham første nyttårsdag. Da hadde de en hyggelig samtale om alt og ingenting. De snakket om snøkaoset, og han fortalte at han ikke kom seg ut med søpla på grunn av det forferdelige været. Alt virket normalt. Det er det siste livstegnet fra ham, sier mannens søster til Dagbladet.