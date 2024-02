Olivia og Lucas var de mest populære navnene i fjor. Begge hoppet helt til topps fra tredjeplass i 2022.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I Vestfold og Telemark fulgte nybakte foreldre trenden fra landet da de skulle navngi guttebarn. Her var nemlig Lucas/Lukas det mest populære. Når det kommer til jentebarn født i Vestfold og Telemark i fjor fulgte ikke foreldre trenden i like stor grad. Her var det sjetteplass på landsbasis, Nora/Norah/Noora som var det mest populære navnet.

Her kan du se lista over de mest populære navnene på landsbasis:

Jentenavn:

Antall Per 1 000 Olivia 366 14 Emma 360 13 Ella 341 13 Leah/Lea 328 12 Sofie/Sophie 323 12 Nora/Norah/Noora 322 12 Sofia/Sophia 298 11 Maja/Maia/Maya 297 11 Alma 288 11 Ada 287 11

Guttenavn:

Antall Per 1 000 Lucas/Lukas 494 18 Noah/Noa 410 15 Isak/Isac/Isaac 365 13 Oliver 365 13 Kasper/Casper 352 12 Elias 345 12 Emil 345 12 Jakob/Jacob 338 12 Oskar/Oscar 335 12 Theodor/Teodor 332 12

Fellestrekk

En fellesnevner for de ti mest populære jentenavnene er at alle bortsett fra Sofie ender på bokstaven A.

– Dette er en trend vi har sett over mange år, at navn med vokaler og lite konsonanter øker i popularitet. Spesielt dette med A-endingene er en tydelig trend. I år ser vi enda tydeligere at toppnavnene for jentene nesten utelukkende ender på bokstaven A, sier Anders Sønstebø, seniorrådgiver i seksjon for befolkningsstatistikk i Statistisk sentralbyrå.

Navnene som faller og klatrer mest

Mia utmerker seg som årets største klatrer blant jentene, selv om navnet har vært ganske populært helt siden 70-tallet. Mens det var 193 som fikk navnet Mia i 2022, var det 246 som fikk navnet i fjor. Hun hoppet dermed opp fra en 28. plass til en 18. plass.

Utenom Lucas, Kasper og Elias som alle har fått en opptur fra 2022, så er Iver også en av de som klatret mest på listen for guttenavn, fra en 46. plass i 2022 til en 29. plass i 2023.

De som faller mest på årets liste var Nora og Jacob, som faktisk lå på førsteplass i 2022. Likevel forblir begge på sine topplister i 2023.

Selv om navnet Nora har vært veldig populært siden 2001, så vi i 2023 at navnet gikk fra en førsteplass til en sjetteplass på listen. 374 fikk navnet i 2022, mens i 2023 fikk 322 personer navnet Nora.

Også navnet William har falt og har havnet på en 11. plass.

– Navnene William og Nora var populære før TV-serien Skam kom, men serien kan ha forsterket navnenes popularitet. Nå ser det imidlertid ut som begge faller, så vi kan jo spekulere i om Skam-æraens påvirkning på navnevalgene går mot sin veis ende, sier Anders Sønstebø.