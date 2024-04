I år har 2293 personer søkt studier ved campus Porsgrunn via Samordna opptak og USNs lokale opptak.

878 søkere har studier ved campus Porsgrunn som sitt førstevalg hos Samordna opptak, en økning på 5,1% fra 2023. Snittet for hele sektoren er en økning på 4,7%.

– Det er gledelig å se at søkertallene til USN og til Porsgrunn øker prosentvis mer enn landsgjennomsnittet, sier Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Vi prioriterer arbeidet med studiekvalitet høyt. Fagmiljøene har jobbet godt med dette. Vi driver også målrettet arbeid for å få informasjon om våre studier ut i til flest mulige. Vi tror og håper at dette ligger til grunn for at vi har en høyere prosentvis økning i søkere enn det økningen i søkertallet er på landsbasis, sier Larsen.

Tradisjonsrike Porsgrunn-studier som sykepleie og ingeniør trekker fortsatt mange studenter. Larsen trekker også fram over 100 søkere til det nye dataingeniørstudiet i softwareutvikling.

– Kompetanse innen moderne programmeringsspråk og webutviklingsverktøy blir stadig viktigere både i arbeidsliv og privatliv, så vi er svært glade for at mange har oppdaget dette nye studiet, sier viserektoren for utdanning.

Studiene med flest søkere via Samordna opptak:

1. Bachelor i vernepleie (240 søkere til 85 studieplasser)

2. Bachelor i sykepleie (230 søkere til 145 studieplasser)

3. Bachelor i barnevern (161 søkere til 80 studieplasser)