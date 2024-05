Festdagen 17. mai nærmer seg med stormskritt, og det store tusenkronersspørsmålet for mange er; blir det sol og varme?

Meteorologen nøler litt med å svare.

– Det ser positivt ut med sol og gode temperaturer, men det er et nedbørsfelt som ligger og lurer i bakgrunnen. Det vil trolig komme noen perioder med regn flere steder på Østlandet på 17. mai, men nøyaktig hvor bygene treffer er usikkert. Det er rett og slett litt usikkert akkurat nå, sier statsmeteorolog Ingrid Bentsen ved Meteorologisk institutt.

Usikre langtidsvarsler på Yr

På nettstedet Yr.no er det ingen tegn til nedbør noen steder i Telemark på nasjonaldagen, men meteorologen sier at man ikke skal stole blindt på slike langtidsvarsler.

– Disse varslene viser trolig ikke hele sannheten, siden de gjelder så langt fram i tid og ikke er detaljerte, sier meteorologen.

Hun legger også til at hun ikke ønsker å love noe hun ikke kan holde på værfronten.

– Vi vet hvor viktig 17. mai-været er for mange på grunn av bekledning i og rundt tog og mange planlagte uteaktiviteter. Så derfor kan vi ikke være bombastiske før vi nærmer oss enda mer. Det er jo fortsatt over en uke igjen, sier Bentsen.

Solrik og varm helg i vente

Selv om meteorologen ikke vil være helt bombastisk rundt 17. mai-været, sier hun at den kommende uka ser ut til å bli en fin godværsperiode for Telemarks del - stort sett.

– Dagen i dag blir fin, men så er det fare for litt nedbør på fridagen torsdag. Men inn i helgen ser det ut til å bli oppholdsvær, sol og stadig stigende temperaturer, sier Bentsen og legger til at værtypen ser ut til å bli ganske lik over hele Telemark.

– Den eneste forskjellen er at det blir litt kjøligere i høyden, men det blir en fin helg der også.