Det voldsomme snøfallet i årets første dager har gitt mange spesielle fotomotiv, og mange har benyttet anledningen til å ta noen bilder mens de har strevd med snømåking og alt annet nedbøren fører med seg.

Ikke minst har mange fått en stor jobb med å befri bilen fra snømassene. En av disse er tidligere medarbeider i Grimstad Adressetidende, Vegard Stana. Da han skulle grave frem Teslaen 3. januar, fikk han kjørt den noen meter ut fra garasjeveggen mens det fortsatt lå et lite fjell av snø oppå elbilen.

Moro: Vegard Stana synes det er artig at bildet hans har fått så mye oppmerksomhet. Foto: Privat

Han tok derfor et bilde, som han sendte til NRK Sørlandet, som brukte det i en nettsak om folks innsats for å rydde bort snøen i ulike sammenhenger. Dagen etter la han det også ut på sosiale medier, og tenkte ikke så mye mer på det.

Så skjedde det noe.

Plutselig begynte kolleger av Stana å få opp bildet på Facebook. Ikke via Stanas deling, men via utenlandske grupper og sider de aldri hadde hørt om. På svært kort tid hadde det uvanlige motivet spredt seg på nettet og fått likerklikk, kommentarer og delinger fra folk i mange land i verden.

Facebook: Bildet av den nedsnødde Teslaen i Grimstad er sett, lik og kommentert titusenvis av ganger på Facebook. I gruppen Norway and company er det i skrivende stund 23.000 personer som har trykket «liker» eller en annen reaksjon på det. Foto: SKJERMDUMP FACEBOOK

– Jeg har fått høre fra flere på jobb at de hadde sett det. Jeg tror det er snakk om flere hundre tusen som har sett bildet nå, sier Stana.

Ikke minst ser bildet ut til å slå godt an blant folk i USA og Canada, og mange herfra skriver entusiastiske kommentarer om bildet fra Grimstad.

Populært: Også Facebook-siden Snow addiction har plukket opp bildet, og reaksjonene lar ikke vente på seg. Foto: SKJERMDUMP FACEBOOK

Tesla-sjef tok kontakt

Plutselig fikk Stana også en overraskende henvendelse. Tesla, firmaet bak bilen på bildet, har nemlig tatt kontakt.

– De vil legge det ut, og det er jo litt moro, sier Stana.

Når Tesla deler bildet, vil han bli kreditert for det. Det har ikke skjedd med delingene på Facebook som gjør at så mange tusen mennesker nå har fått et glimt av snøværet i Grimstad. Der ligger bildet uten informasjon om hvem som er fotograf. Det tar ikke Stana så tungt.

– Det er bare artig. Hadde jeg levd som fotograf, hadde det vært noe annet, sier Stana, som tidligere jobbet i Adressa men nå jobber for Stine Sofies stiftelse.

Fra siden: Slik så Teslaen ut fra siden etter å ha stått parkert inntil garasjen under det store snøfallet. Foto: Vegard Stana

Tror det er falskt

Blant de mange begeistrede kommentarene på Facebook er det også noen som tror bildet enten er falskt eller ikke tatt i Norge, men Stana forsikrer at det er helt ekte.

– Det er noen nettroll som for eksempel skriver at det må være falskt fordi det ikke er så mye snø på hustaket i bakgrunnen, sier Stana og ler.

Det han imidlertid erkjenner er at snøen ikke ruvet like høyt over hele bilen, noe et bilde fra en annen vinkel viser. Forklaringen er at bilen stod parkert inntil garasjen og fikk en topp bakerst der snøen føyket seg til.