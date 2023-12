Skien Venstre kunngjorde dødsfallet på sin Facebook-side mandag kveld.

«Med det har Skien Venstre mistet et trofast medlem i mange år. Harald var en fagmann som ble mer engasjert i partiarbeid etter at han ble pensjonist. Han var kunnskapsrik og engasjert til det siste, i valgkampen og i politiske diskusjoner», skriver Gustav Søvde i Skien Venstre.

Søvde sier til Varden at det er en trist nyhet.

– Harald var et aktivt medlem i en god del år, særlig etter at han ble pensjonist.

– Han var en veldig kunnskapsrik og fin person. Veldig hyggelig og jovial.

– Han var en person man kunne stole på, som var hel ved.

Aktiv deltaker

Tveit var medlem av Skien Venstre i mange år, og en del av miljøet i paritet i rundt ti år. Blant annet har han vært en del av partiets styre. Han var medlem i Landbruksutvalget i forrige valgperiode. Da han var yrkesaktiv, jobbet han på landbrukskontoret i fylkeskommunen.

– Han var har vært en aktiv deltaker i diskusjoner i partiet. Harald var særlig opptatt av landbruksspørsmål, sier Søvde.

Han forteller at Tveit var aktiv i lokalutvalget på Bratsberg.

– Veldig ivrig

– Han var veldig ivrig, sier Søvde, som tilføyer at Tveit jobbet for å oppgradere forskjellige passasjer ned til byer.

– Han jobbet for å kartlegge stier, snarveier og gateløp i fjellskråningen fra Nylende og ut mot Bøler.

Tveit sto også på lista til Skien Venstre ved kommunevalget i år, og var satt opp som vara til teknisk utvalg i nåværende valgperiode.

– Veldig sprek

Varden har vært i kontakt med Tveits familie, som samtykker til at Varden omtaler dødsfallet. Datteren Heidi Tveit Johansen forteller at faren hadde mye humor og at han var veldig opptatt av stiprosjektet, og at han var veldig engasjert i å levere ut flygeblader for Skien Venstre i forbindelse med valget.

– Jeg tror han leverte flere flygeblader enn noen andre i hele landet.

– Han var veldig sprek, helt til det siste, sier datteren.