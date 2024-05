– Gangveien gir oss en trygg og sikker skolevei, og trygg gangvei for alle som går gjennom sentrum. I tillegg er det blitt veldig pent langs veien, og krysset inn til Gurholtveien er utbedret, sa ordføreren i Siljan, Elisabeth Hammer, under åpningen av det nye fortauet.

735 meter langt fortau

Bypakke Grenland skriver at Sentrumsveien, som er klassifisert som skolevei, ikke har vært tilstrekkelig tilrettelagt for gående og syklende.

Nå har de fått et 735 meter langt fortau, som vil gjøre det tryggere for myke trafikanter.

– Bypakkeprosjektet hadde et budsjett på 14 millioner, og ble ferdig til litt under denne summen, opplyste Rune Sølland, samfunnssjef i Siljan kommune.

– Vil gjøre utflukter triveligere

Onsdag var barn fra Sagaenga barnehage invitert med på snorklipp og feiring. Det samme var representanter fra Siljan ungdomsskole, Frivillighetssentralen og andre samarbeidspartnere.

– Det nye fortauet vil trygge barna og gjøre utflukter triveligere, sa Karin Skifjeld Idris, barnehagestyrer i Sagaenga barnehage.

Bypakke Grenland opplyser at Aktiv Veidrift AS var entreprenør for prosjektet.

ÅPNING: Barn fra Sagaenga barnehage var invitert med på snorklipp og feiring. Barnehagen ligger langs Sentrumsveien, og ble satt i drift januar 2021. Foto: Dag Jenssen