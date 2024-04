NY: Lille Skrehelle er en av årets nye topper i Titopper´n. Foto: Roger Gundersen

Det som startet med en liten vennegjeng fra turmiljøet på Ulvskollen i Skien, har rukket å bli en lang og rik tradisjon. I år vil tusenvis av toppentusiaster igjen samles til et felles mål: Å nå toppene i Grenland!

– 20 år er lang tid og det viser at enkle virkemidler kan fungere godt, sier Roger Gundersen, som er Primus motor for turtilbudet i DNT Telemark, i en pressemelding.

Tilbake i 2004 fikk han med seg et par andre turvenner, og kjørte i gang den første spire av Ti-Topper’n.

– Da vi startet opp var folks turvaner mer annerledes enn i dag. Folk var mer stedbunden og holdt seg stort sett til sine vante plasser. Vi gav folk et puff til å komme seg rundt på nye steder, et mål for turen, sier Gundersen.

Intensjonen med Titoppern er helt enkelt å lokke folk til å velge andre og nye turmål enn dem man vanligvis går, samt å friste nye, uerfarne folk på tur.

– Noen av de fineste tilbakemeldingene å få var de fra førstegangsbrukere. Folk som sjeldent eller aldri hadde satt sine bein i en skau før, men nå hadde blitt hektet gjennom vårt tilbud. Dette gav oss tidlig en forståelse av at Ti-Topper’n hadde en funksjon, forteller Gundersen.

Tusenvis på tur

At Ti-Topper’n frister folk ut på tur, er det ingen tvil om. Det høyeste antall innregistreringer via nettsiden av toppturer, er 42.451 bestigninger på én sesong. På det meste har 7213 deltagere vært aktive med å registrere turer i løpet av halvåret. Ikke alle ender opp med å gjennomføre løpet helt ut ved å bli en del av fullførtlisten på nettsiden. Desto viktigere er det å kunne løfte fram litt andre sider av tallene også, sier Gundersen. – Statistikken er jevnt over høy på total deltagelse, fra i underkant av 6000 til litt over 7000 hvert år. Dette viser at vi oppnår en viktig ting, og det gangs: Å få folk ut på tur.

En gigant av en liten topp

I år er det 5 nye turmål på lista. Skrehelle-området er tilbake, men denne gang med en ny destinasjon. Turen går i år til Lille Skrehelle, som etter manges mening er et av de beste utsiktspunktene i Grenland. Dette er en forholdsvis kort tur, men man må jobbe noe i motbakke, men ikke verre enn at den regnes som en barnevennlig topp.

Ny i år er også Tvittingen i Gulsetmarka. Den har riktignok vært med en gang før, men siden sist har gapahuken blitt restaurert, så stedet har fått et løft. Denne odden ved Tvittingen er egentlig en liten perle, mener Gundersen. Vannet ligger bemerkelsesverdig stille til, og for de som ønsker en overnatting med hengekøye er denne odden spesielt godt egnet.

Gå tur for bedre helse

Når Ti-Topper’n starter opp 1.mai er det anledning for alle til å henge seg på. Ta med familie og venner ut og nyt en helsebringende tur, er oppfordringen fra Ti-Topper’n Grenland.

I dag er det opplagt at fysisk aktivitet fremmer god fysisk og psykisk helse, gir energi og reduserer stress.

- Turgåing er en enkel aktivitet med utelukkende positiv effekt som krever lite forberedelser. Det å bevege seg ute i terrenget og opp bakker, er i en særklasse, mener Gundersen. Ti-Topper’n er intet mindre enn en god anledning til å komme seg i bedre form og bli kjent med nye turområder. Og det beste av alt, du risikerer å møte mange hyggelige turgåere på din vei.

Årets toppliste

1. Blåfjell 2. Fantekjerringkollen 3. Hørsfjell 4. Jypleviktangen 5. Kattøya 6. Kjerkeåsen 7. Hvitsteintjenn Gapahuk 8. Melakollen 9. Nare 10. Piggen 11. Sandseterfjellet 12. Valås 13. Vestre Vealøs 14. Øvrumskollen 15. Årdalsåsen

Nye på lista 16. Fjerdingen (ny i år) 17. Geitebuvarden (ny i år) 18. Lille Skrehelle (ny) 19. Tvittingen Gapahuk (ny i år) 20. Valleråsen (ny i år)