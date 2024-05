– Dessverre er det store utfordringer, sier Kiril Gargov i Amedia Distribusjon.

Dette gjelder flere ruter i hele Telemark.

Gargov sier at det er uteblitt transport som gjør at det er flere ruter det ikke blir kjørt avis til i dag.

– Vi jobber med å undersøke hva som gikk galt.

For flere av våre lesere betyr det dessverre at de ikke får papiravis i dag, noe vi er lei oss for.

Heldigvis kan du lese vår eAvis her.