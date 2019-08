Ikke egentlig så dyrt med tidenes høyeste boligpriser annonse

23.08.2019 kl 17:08

NTB

Ifølge Finansavisen, som viser til sentralbankens blogg Bankplassen, måtte man i Norge betale 2,5 ganger mer for bolig i 1900 enn i dag, når man korrigerer for lønnsutvikling.

Ved å gjøre det, får man et inntrykk av husholdningenes kjøpekraft. Målt mot lønnsnivået i 1900 er boligprisen per kvadratmeter faktisk under 40 prosent av hva den var den gangen.

Det betyr for eksempel at én gjennomsnittskvadratmeter som koster 38.000 kroner i Norge nå, ville kostet deg 100.000 kroner i 1900 om du skulle kjøpt bolig i da. Litt mindre boltreplass for førstegangskjøperne, med andre ord.

Haakon Solheim, som står bak flere historiske sammenligninger på Bankplassen, påpeker videre at de aller fleste varer har sunket i pris. Når også de fleste husstander fram til 1970- eller 1980-tallet fikk flere lønnsmottakere, bidro det ytterligere til økt kjøpekraft, og dermed mulighet til å kjøpe mer bolig.

Det har de fleste også benyttet seg av, ifølge Finansavisen har hver innbygger nå omtrent dobbelt så stort areal som i 1900, og boligene har høyere standard.