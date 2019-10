Innbruddstyv tatt på fersk gjerning Innbrudd: Tyven fikk med seg kontanter, visakort og gjenstander etter innbrudd fra utsiden i 4. etasje.(Illustrasjonsfoto) (Foto: Scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 15. oktober. 15.10.2019 kl 06:19

USA innførte sanksjoner mot Tyrkia

USA har innført sanksjoner mot tre tyrkiske statsråder og økt tollen på tyrkisk stål med 50 prosent som følge av at Tyrkia har gått inn i Syria.

I tillegg stopper USA «umiddelbart» handelsforhandlingene med Tyrkia, kommer det fram i presidentordren som Donald Trump signerte mandag.

Frykter EU-forslag om boliglån

Bankbransjen frykter et prishopp både for boliglånskunder og banker dersom EU pålegger bankene å manuelt taksere hver eneste bolig for å kunne gi boliglån eller refinansiere boliglån.

I dag støtter banknæringen seg på statistiske data for verdsettelse av eiendom. Det mener Finans Norge er et godt nok verktøy.

Hellas evakuerte overfylt leir

Greske myndigheter har evakuert en overfylt leir for migranter øst på øya Samos etter at det mandag brøt det ut sammenstøt mellom migranter og flyktninger.

I leiren er det over 4.000 mennesker, men den er egentlig laget for et par hundre.

EM-kvalifiseringskamp preget av rasisme

England overkjørte Bulgaria 6-0 under EM-kvalifiseringskampen i Sofia mandag kveld. Kampen ble likevel dominert av rasistiske tilrop til de engelske spillerne fra tribunen.

To ganger måtte den kroatiske dommeren stanse kampen i første omgang. Etter kampen sa Bulgarias trener, Krasimir Balakov, at han ikke hørte noen rasistiske tilrop under kampen.

Innbruddstyv i fjerde etasje

Politiet i Haugesund lette natt til tirsdag etter en ung mann med kniv som fikk med seg kontanter, visakort og gjenstander etter innbrudd fra utsiden i 4. etasje. Mannen klatret opp et stillas og tok seg inn i leiligheten.

Beboerne i leiligheten tok mannen på fersk gjerning, men han klarte å løpe sin vei.