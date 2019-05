Isbilen kjørte ut i en bekk i Skien IKKE SKADET: Sjåføren kom uskadd fra utforkjøringen. (Foto: Fredrik Pedersen) I BEKKEN: Isbilen havnet ute i bekken langs Valeøvegen. (Foto: Fredrik Pedersen) Nødetatene med full utrykning til Valebø. 31.05.2019 kl 09:53 (Oppdatert 10:48)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Ambulansen, brannvesen og politi satte fredag formiddag kursen mot Valebø etter melding om en utforkjøring.

– Det er en bil som har kjørt i en elv, opplyser operasjonsleder Anne Meyer i Sør-Øst politidistrikt.

Havnet på taket

Ifølge politiet er det trolig ikke snakk om personskade i forbindelse med utforkjøringen.

– Vi har fått inn flere tips, og felles for de alle er de sier at ingen skal være skadet. Men bilen ligger på taket, sier Meyer.

Hun legger til at utforkjøringen har skjedd i nærheten av Valebø stasjon.

Fylkesvei 44, Valebøveien, har redusert framkommelighet som følge av ulykken.

Isbil i elva

Fredag formiddag opplyser politiet at kjøretøyet som havnet i det som er en liten bekk er en isbil.

– Det var kun en person i bilen, og vi har nå fått bekreftet at vedkommende ikke er skadet, sier Meyer og legger til at sjåføren likevel er sendt til legevakta for en sjekk.

Isbilen som kjørte ut i bekken tilhører Diplom-IS. Sjåføren ønsker ikke å uttale seg om utforkjøringen overfor Varden.