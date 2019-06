– Jeg er stolt av å være dattera til helten over alle helter, Roger Eilertsen Far og datter: Katrine og Roger Eilertsen (Foto: Privat) «Du var den helten som alltid tok vare på mamma, søstrene mine og jeg.» 28.06.2019 kl 09:30 (Oppdatert 09:38)



Kjære pappa!

Det er et ordtak som lyder slik; «Alle kan være far, men ikke alle kan kalle seg pappa», men det kunne du pappa.

Gjennom hele livet har du vært helten min. Du var nok ikke helten som kunne løfte biler over hodet, eller løpe fortere enn lynet. Du var den helten som alltid tok vare på mamma, søstrene mine og jeg. Du var helten som lærte meg å sykle og svømme. Du var vågal som tok sjansen på at jeg skulle bli like fotballfrelst som du, da jeg sammen med deg tilbragte mye tid på grassmattene rundtforbi, særlig på Herøya.

Du har vært den helten jeg og søstrene mine kunne krype opp i fanget til, enten vi syntes verden var skummel og brutal, eller at vi bare trengte å være deg nær. Hvor mange fedre hadde tre døtre omsvøpa rundt seg om nettene?

Du var helten som heiet meg fram på sidelinja, enten det gjaldt fotball, håndball eller skole. Du lærte meg tidlig at en må yte det lille ekstra for å komme langt, men mest av alt lærte du meg viktigheten av å være en god lagspiller. Viktigheten av å møte opp og bidra, selv om lyst og motivasjon var laber.

Du var helten som var opptatt av skole og at jeg skulle klare å stå på egne bein. Hvordan innhente og oppsøke kunnskap var viktig for deg. Visse ting kunne jeg pugge, men mest av alt måtte jeg lære meg å forstå. Det er ikke alle forunt å ha en leksikonhelt til pappa.

Du var også opptatt av respekt for andre mennesker og selv da jeg havnet i klammeri, tok du aldri parti, men stilte meg noen spørsmål om egen rolle. Du lærte meg derfor tidlig at det finnes perspektiver på ting og at vi som mennesker oppfatter verden med forskjellige øyne. Du fortalte meg at noen bar på en annen bagasje enn meg selv. Jeg skulle derfor ikke dømme, men være et medmenneske.

Søstrene mine og jeg er heldig som har hatt deg som superhelt, som hadde fokus på evne til refleksjon, kunnskap og gode verdier og holdninger. Du var helten som lærte oss å være gode medmennesker.

Fotball, musikk og mennesker var vår arena. Du ble Manchester United-supporter da laget ble rammet av den tragiske ulykken i ‘58. Siden du var min helt og hadde, i mine øyne, best peil på fotball, så valgte jeg samme lag som meg. Dagen før livet ble snudd på hodet, sendte du meg noen snaper fra Old Trafford. Jeg skrev at jeg var litt misunnelig, da jeg aldri hadde vært der. Vi ble da enige om at vi to en dag skulle se laget vårt på Old Trafford. De planene får vi dessverre aldri gjennomført pappa.

Da du og mamma feiret 40-års bryllupsdag, fant jeg et passende ordtak fra Hans Børli; «Få er de foreldre som til felle har forstått hvilket enormt ansvar det ligger å sette barn til verden og forme dem til tenkende, handlende og velgende individer.»

Du og mamma nailet den rollen. Deres kjærlighet og tilstedeværelse, har gitt søstrene mine og jeg en trygg og solid plattform å bygge livene våre på. Sammen med mamma, satte du familien din høyt. Hos deg var det aldri et nei og det var alltid en hjelpende hånd. Du hadde et verktøy for alt.

Jeg er så utrolig glad for alle minner og ferieminner. Også de i voksen alder. Disse minnene er gode å bære med seg og dette er noe jeg anbefaler alle å gjøre. De minnene er gode å ha med seg når noen blir borte.

Nå er du ikke her mer og det gjør så hinsides vondt, for vi hadde så mye ugjort. Jeg savner din lune favn, din nærhet og tilstedeværelse. Jeg savner dine gode råd, når mine egne tanker blir kompliserte. Jeg skulle så inderlig ønske at han der oppe valgte en annen enn deg, men det er vel som de sier: «De beste reiser først.»

I dag skulle du fylt 63 år. Jeg skal hylle deg i hele dag, med god musikk og noe godt i glasset. Akkurat sånn som du hadde likt det.

Jeg er stolt av å være dattera til helten over alle helter, Roger Eilertsen

Katrine Eilertsen