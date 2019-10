Jørn Lier Horst fikk rett i sin spådom Wisting: (Foto: NTB Scanpix) annonse

Sven Nordin spiller Jørn Lier Horsts krimhelt i serien, kjent fra en rekke bøker.

– Det er utrolig kult! Responsen fra det norske folk har vært fantastisk, og jeg håper at Wisting kan vise britene at norsk drama aldri har vært bedre, sier Nordin til NTB.

Dermed fikk Jørn Lier Horst rett i sin spådom fra mai i år, da han vant britiske Petrona Award for romanen «Katharina-koden», om at serien ville bli solgt til det engelske markedet.

– Interessen for nordisk film og litteratur er stor, og både «Forbrytelsen» og «Broen» har vist at det går an, sa forfatteren.

«Wisting»-regissør Trygve Allister Diesen forteller at ambisjonen hele tiden var å bringe serien – vist på Viaplay i Norden, lenger ut i verden. Han kaller BBC-salget «den beste bekreftelsen vi kan få».

– Det er et trangt nåløye, så når BBC først kjøper en serie, følger gjerne andre land og kanaler etter. Dette er et solid klapp på skulderen til alle som har vært involvert, både foran og bak kamera. Vi har jo sett britisk krim i alle år, så det er fint å gi litt tilbake, sier Diesen i en kommentar.

Serien, som foruten Nordin byr på Mads Ousdal og «Matrix»-kjente Carrie-Anne Moss, skal vises senere i år på BBC Four i Storbritannia – som tidligere har vist danske «Borgen» og «Forbrytelsen» og første runde «Broen».

«Wisting» har gitt svært gode seertall for strømmetjenesten Viaplay, og satt flere rekorder.