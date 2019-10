Jostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem Har signert opprop for det syke barnet i Syria: Forfatter Jostein Gaarder om bord på Mette-Marits litteraturtog fra Berlin til Köln mandag. Toget fortsetter til Frankfurt tirsdag. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix) annonse

– Selvfølgelig må de hentes hjem og få behandling her. Det er jo et norsk barn, sier Jostein Gaarder om den syke fireåringen og familien hans i al-Hol-leiren. 15.10.2019 kl 09:19

– Jeg skal ikke si at saken ikke er vanskelig. Men for min egen del er det ikke vanskelig å ta et standpunkt, sier Gaarder til NTB.

Han er en av flere forfattere og kulturpersonligheter som har undertegnet et opprop for å hente norske barn og deres mødre i Syria til Norge. Nå er han på tur i Tyskland på Mette-Marits litteraturtog, men kommenterer gjerne det som skjer i Norge og Syria.

– Jeg mener for det første at vi har et omsorgsansvar for dette barnet som er helt uskyldig. I tillegg mener jeg vi har et strafferettslig ansvar for at moren til dette barnet blir straffeforfulgt, sier den kjente forfatteren.

Siste vending i saken var at Oslo tingrett mandag avviste et krav fra tobarnsmoren om å bli utlevert til Norge sammen med sine to barn. Avgjørelsen er anket, og morens advokat håper nå at lagmannsretten begjærer henne pågrepet og utlevert for å behandle straffesaken i Norge.

– Hvis ikke Norge tar det ansvaret, hvem skal gjøre det da, sier Gaarder.

Faenskap

Han mener det blir litt for primitivt å si at «når de har reist ut i verden og gjort så mye faenskap, så får de ikke lov å komme hjem igjen».

– Poenget er nettopp det at barna har ikke gjort noe faenskap. Barna har jo ikke gjort det, påpeker han.

– Og det spørs om det er for tøft uansett å skille dem fra mødrene. Jeg synes dette er norsk ansvar ut ifra vanlige folkelige og rettslige prinsipper.

Gaarder er ikke enig i argumenter han har hørt om at barna kan bli terrorister om de kommer til Norge.

– Jeg tror nok dessverre at sjansen er større for at de blir terrorister om de ikke bringes hjem, sier han.

Lunde: – Åpenbart

En av de andre kjente forfatterne som har signert oppropet for barna i Syria, er Maja Lunde. Hun er også i Tyskland i forbindelse med bokmessen i Frankfurt og Mette-Marits boktog. Hun har følgende kommentar om saken:

– Jeg står inne for det vi skrev i det oppropet og jeg skulle ønske at vi fikk hjem norske barn. Svaret er åpenbart. Det er norske unger. Det er vårt ansvar, sier hun til NTB.