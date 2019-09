Kan miste 32 av 128 sykehjemsplasser

Saka vert utsett. Målet med utsetjinga er å koma fram til at saka vert avgjort i dialog mellom kommunen og fylkeskommunen og ikkje vert løfta inn for avgjerd hjå statlege myndigheter. Fylkesutvalget bed difor administrasjonen i Telemark fylkeskommune og Skien kommune gå i umiddelbar dialog for å sjå om det er mulig å tilpasse/justere prosjektet.

Dialogen knyttast særleg til :

• arealformål kalla sentrumsformål BS1 med tilhøyrande føresegn punkt 3.1.2. Byggehøgde.

• behovet for konkrete formuleringar som gjeld tilpassing til og omsyn til kulturmiljø.

• materialvalg i fasader på nye bygningar.

• plassering av solcellepanel på taket

• nye bygningar skal tilpassast omgjevnadene og særlig kyrkja med tanke på arkitektonisk utforming, høgder, volum og byggemateriala