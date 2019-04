Kanoeier fortviler: - Når ikke frem til politiet for å si at alt er ok AKSJON: Seaking-en ble satt inn i leteaksjonen etter det politiet fryktet var en drukningsulykke. (Foto: Geir Norendal/Bildemannen) annonse

Alle nødetater rykker ut til Siljan etter medling om en tom, drivende kano med fiskeutstyr. Kanoen er antagelig slitt seg, og en fortvilet eier forsøker å melde fra til nødetatene om at alt er i orden. 21.04.2019 kl 14:52 (Oppdatert 15:40)

110-sentralen meldte på søndag ettermiddag at brannvesenet rykket ut til en melding om en tom kano ved Gorningen i Siljan kommune. De fryktet at det kunne være en mulig drukningshendelse.

Alt av politi og nødetater ble mobilisert. Det var fiskeutstyr som fløt ved vannet.

– Det er også noen øyer i dette vannet, så det kan være at eieren av kanoen er på en av dem. Vi får et Sea King-helikopter fra Rygge nå, og alle nødetater er på vei, sa operasjonsleder Tore Grindem i sørøst politidistrikt til VG.

Brannvesenet kom med den første meldingen, klokken 14.47.

Søk er igangsatt etter melding om funn av kano med fiskeutstyr som flyter på vannet Gorningen i Siljan. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) April 21, 2019

Fortvilet eier

Varden snakket med eieren av kanoen like før klokken 15.30. Hun hadde prøvd å få tak i politiet, men de tok ikke telefonen. Mens Seakingen svever over hodene deres, forteller hun at noen kamerater av sønnen hadde lånt kanoen, men antagelig ikke visst hvordan de skulle legge den skikkelig på land.

- Så kanoen tok seg en tur på egenhånd. Jeg visste ikke om det, før noen ringte og lurte på om det sto bra til med oss. De hadde fått med seg meldingen fra politiet. Jeg dro ned for å se etter den, men den var borte.