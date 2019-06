Kanopadler sendt til Ullevål etter ulykke En kanopadler mistet kontroll i et fossestryk i Lardal tirsdag. Han var ikke ved bevissthet da han ble funnet. 04.06.2019 kl 19:00 (Oppdatert 19:47)

Elisabeth Hvitsten

Tirsdag klokken 18.21 ble en kanopadler meldt savnet i Steinsholt i Lardal i Vestfold, som grenser til Siljan.

– Kanopadleren var sammen med en kamerat da de mistet kontroll i et fossestryk i elva, forteller operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt.

Det ble satt i gang en stor redningsaksjon: Politi, ambulanse, brannvesen og dykkere rykket ut. I tillegg ble redningshelikopter rekvirert.

Like etter klokken 19 opplyser politiet om at en mann er funnet, og at det jobbes med å gi førstehjelp på stedet.

Ifølge Østlandsposten skal mannen ha vært bevisstløs da han ble funnet. Han er fløyet til Ullevål med helikopter.