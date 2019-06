Kaos for Color Line – kjørte fra passasjerer Det ble kaos da Color Line-fergene til Larvik og Kristiansand lørdag kom samtidig til Hirtshals. Flere passasjerer kjørte inn på feil ferge eller kom ikke med. 02.06.2019 kl 17:59

NTB

Forklaringen til Color Line er at sterk vind gjorde at kun en av kaiene i Hirtshals kunne brukes, den Larvik-båten vanligvis bruker, ifølge VG.

Passasjerene som skulle med fergen til Kristiansand måtte derfor bruke denne kaia, men da Larvik-fergen kom, oppsto kaoset.

– Da Superspeed fra Larvik kom inn, ble det besluttet at Kristiansand-fergen skulle seile. Derfor ble passasjerer stående igjen, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Helge Otto Mathisen.

Fædrelandsvennen omtalte saken først.

Salgs- og markedssjef Nina Moland Andersen sier til avisen at kapteinen på Kristiansand-fergen trolig var klar over at flere passasjerer sto igjen på kaia.

– Han fryktet at alle ville blitt forsinket, og at det ville påvirket mange flere om de ble liggende lenger. Dette er også en vurdering vi vil gå opp internt, sier hun.

En rekke barn og unge som hadde vært på fotballturnering i Danmark i helgen var blant dem som ikke kom med fergen.

Mathisen sier at selskapet aldri har opplevd maken til det kaoset som oppsto lørdag.

– Vi beklager virkelig det som skjedde. Det var ekstrem trafikk. Vi hadde underbemanning og dermed ble det stillstand i køen. Alle bilene havnet i samme kø. Sånt som dette skal ikke skje, sier han til VG.