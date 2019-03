Kjørte av veien i en sving og havnet på taket annonse

Kvinnen i 30-årene var ute og øvelseskjørte da bilen endte på taket i en sving. 05.03.2019 kl 09:57 (Oppdatert 11:06)

Tone Lensebakken

– Det var to personer i bilen, en kvinne og en mann i 30-årene. Begge er avhørt og det er ikke mistanke om stor fart. Mannen har fortalt at kvinnen øvelseskjørte da hun kjørte over i motgående kjørefelt i en sving og havnet på taket i en brøytekant, sier operasjonsleder i Sør Øst politidistrikt, Erik Gunnerød, til Varden.

Det har kommet litt snø og det kan være at det har vært litt glatt på stedet, sier Gunnerød.

Sendt til legevakt

Begge personene er i 30-åra og er bosatt i Rauland.

Brannvesenet meldte på Twitter om ulykken rett før klokken 10.00 tirsdag formiddag.

– Etter det vi forstår er ingen fastklemt i bilen. Brannvesen, politi og ambulanse på vei til stedet. Vi veileder fra sentralen, sa vaktleder 110 Sør Øst, Glenn Espen Kustne, til Varden tidligere i dag.

Både kvinnen og mannen ble sendt til legevakt for sjekk.