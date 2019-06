Kjørte inn i parkert bil – så stakk sjåføren av til fots SMELL: Den pkjørte bilen fikk store skader på førersiden. (Foto: Nils-Tore Olsen) UNDERSØKTE: Politiet undersøkte de to bilene etter kollisjonen i Heivannsveien. (Foto: Nils-Tore Olsen) Leter etter bilfører etter kollisjon på fylkesvei 32 mellom Skien og Siljan. 05.06.2019 kl 13:59 (Oppdatert 14:03)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Påkjørselen skal ha skjedd på Heivannsveien, like over kommunegrensa til Siljan.

– Det var en kvinne som ringte til oss og fortalte at hennes bil var påkjørt. Hun hadde parkert bilen i en busslomme, og deretter hadde hun gått ut. Like etterpå hørte hun et smell, og da hun kikket mot bilen så hun at den var påkjørt, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sør-Øst politidistrikt.

Stakk av til fots

Sjåføren av den andre bilen var en mann. Han stakk av fra stedet til fots.

– Vi er på stedet og leter etter mannen, sier Mørch.

Flere politipatruljer

Da Varden var på ulykkesstedet var det tre biler og en ambulanse til stede. De snakket med kvinnen som eier bilen som ble påkjørt.

Det ble også gjort undersøkelser på bilen som tilhører mannen som stakk av. Den påkjørte bilen fikk store skader på førersiden.