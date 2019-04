Kjørte rett over rundkjøring og inn i en parkert bil – sjåføren hevder å ha mistet bremsene annonse

Tre personer var involvert i en trafikkulykke i Porsgrunn i natt. 29.04.2019 kl 06:31 (Oppdatert 06:32)

Ulykken skjedde like før klokken halv to natt til mandag.

Nødetatene rykket ut til en av rundkjøringene på Vallemyrene i Porsgrunn, etter at en bil hadde kollidert i en annen bil.

– Et kjøretøy har kjørt rett over en rundkjøring og inn i et parkert kjøretøy, opplyser politiet.

Tre personer involvert

Tre personer skal ha vært involvert i ulykken, og sjåføren, en mann i 20-årene ble lettere skadde og sett til av helsevesenet.

De to passasjerene slapp unna tilsynelatende uskadd, opplyser politiet.

– Fører hevder å ha mistet bremsene i rundkjøringen, og kjørte derfor rett over og inn i en parkert bil. Politiet oppretter sak, melder operasjonsleder.