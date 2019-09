– Klart vi kan fjerne bommene

Fjern bommene i Skien!

Bypakke Grenland har spilt med folks privatøkonomi.

Før helgen sa utvalgslederen i kontrollutvalget i Telemark til pressen at det har vært mangelfull forberedelse og økonomistyring av det eneste veiprosjektet i Bypakke Grenland, og at denne saken er en av de mest alvorlige sakene kontrollutvalget i Telemark har hatt på sitt bord de siste 4 årene. Telemark forvaltningsrevisjon brukte et skarpt språk i rapporten som ble lagt frem for Skien bystyre i februar, for å beskrive manglende kontroll og lovbrudd.

Det har altså vært uforsvarlig saksbehandling og lovbrudd i henhold til kommuneloven og det er fylkesordfører fra AP, ordfører fra AP og opposisjonsleder fra Høyre i Skien som sitter i styringsgruppa og dermed har det øverste ansvaret.

Fremskrittspartiet ser på dette som en faglig begrunnet slakt av Bypakke Grenland, og mener at bommene må fjernes og Bypakka avvikles.

Bomavviklingen kan gjøres simpelt ved å si nei til fornyet avtale med staten og deretter demontere antennepunktene. Dette er Høyre, Bypartiet og Arbeiderpartiet imot og de vil fortsette med bompakker til tross for denne skarpe systemkritikken hvor lederen for kontrollutvalget påpeker at organiseringen ikke er i samsvar med kommuneloven.

I februar ba bystyret i Skien om en detaljert evaluering av styringen av hvert enkelt prosjekt i Bypakka. Denne evalueringen forlegger ikke. Bystyret etterlyste også mer informasjon og åpenhet fra administrativ koordineringsgruppe, fra møter på prosjektkontoret for å påse at delegering av myndighet i bypakkesaker skal være i tråd med lovkrav.

Det er helt meningsløst at barnefamiliene på Skotfoss og Gulset får og har hatt en skatteøkning over natten på inntil kr. 25.000 i året pga bompengeinnkreving. Å flå vanlige familiers privatøkonomi med en skatteøkning som tilsvarer 3 til 5 ganger eiendomsskatten for utvalgte bydeler, mener vi er direkte usosialt og meningsløst. Det store prosjektet Lilleelvkrysset har sprengt alle kostnadsrammer pga uforsvarlig utredning og manglende kostnadskontroll underveis. Telemark Fylkesting spyttet i utgangspunktet 500 mill. kroner i bomkassa og det tilsvarte estimatet på bygging av krysset i Porsgrunn. Nå bør Telemark Fylkesting selv ta overskridelsen på 127 millioner kroner over kommende vegbudsjett. Dette tapet kan ikke belastes Gulsetfolk og andre som daglig må passere en jernring av bommer. Summen av bompenger er i en størrelsesorden som tilsvarer 3 til 5 ganger eiendomsskatten. Det bidraget som Skien og de andre kommunene spyttet i Bypakka, burde ha gått direkte over de kommunale budsjettene til fortau og sykkelvei.

Bompengeforliket har sikret videre kollektivsatsing gjennom belønningsmidler uten at nye byvekstavtale behøver inngås.

Bypakkekommunene og fylkeskommunen har etter min mening, lurt vanlige folk til å tro at bommer er nødvendig. Kritikken mot styringen av prosjektene så langt , må straks føre til en beslutning om å fjerne bommene i Skien.

Kim Kise

Listekandidat FrP