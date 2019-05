Knivstikking, mislykket kuppforsøk og ny keiser TILTREDENDE: Japans nye keiser og keiserinne. (Foto: NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 1. mai. 01.05.2019 kl 07:45 (Oppdatert 07:50)

NTB

Mann knivstukket på Hadeland

En mann i 30-årene er natt til onsdag fløyet til Ullevål sykehus etter en knivstikking på Brandbu i Gran på Hadeland. En jevnaldrende mann er pågrepet.

Politiet kjenner ikke til mannens skadeomfang, men sier han var bevisst da de ankom boligen hvor hendelsen skjedde.

Brudd i lønnsoppgjøret i staten

LO, YS, Unio og Akademikerne har brutt med staten og lønnsoppgjøret går til mekling. Avstanden er blant annet for stor når det gjelder avtalefestet pensjon.

Partene hadde frist til midnatt til 1. mai, men ble ikke enige. De må derfor møte til mekling hos Riksmekleren.

Enighet og brudd i kommuneoppgjøret

LO Kommune og YS Kommune er enige med KS om en avtale i lønnsoppgjøret i kommunesektoren. For Unio kommune og Akademikerne kommune ble det brudd.

Både forhandlingene for Unio kommune og Akademikerne kommune går nå til mekling med frist til natt til 24. mai for å komme til enighet.

Maduro: Kuppforsøket mislyktes

Venezuelas president Nicolás Maduro mener tirsdagens protester ledet av opposisjonen var et kuppforsøk, men sier de klarte å stoppe det.

I en TV-sendt tale tirsdag kveld sier presidenten at han aldri vil overgi seg til "imperialistiske krefter".

Japan har fått en ny keiser

Keiser Naruhito sier at han i sin nye rolle vil oppfylle sin plikt om å forene folket av Japan. Onsdag tok han over etter sin far, som har abdisert.

Tirsdag abdiserte keiser Akihito etter 30 år på tronen og takket folket for støtten. Det er første gang på 200 år en keiser abdiserer i Japan.