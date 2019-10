Kommentar: «De vil ha en ny rådmann, ganske enkelt» «Summen av alt»: Skien trenger en ny rådmann. Det er «summen av alt», skriver Varden-redaktøren om hvorfor Ole Magnus Stensrud ikke får forlenget sitt åremål som rådmann. (Foto: ) LEDER: Sjefredaktør i Varden Tom Erik Thorsen. annonse

Skien-rådmann Ole Magnus Stensrud sier selv at han er «kjempefornøyd med årene som rådmann i Skien». Politikerne er ikke helt enige i det. Dermed er konklusjonen nokså klar: Rådmannen må se seg om etter en ny jobb når åremålet på seks år løper ut ved nyttår 2020. 02.10.2019 kl 17:52 (Oppdatert 18:12)

Tom Erik Thorsen

Da Stensrud ble ansatt høsten 2014 omtalte ordfører Hedda Foss Five (Ap) rådmannsjobben i Skien kommune som «den heftigste topplederjobben i Telemark». Hun er neppe veldig langt unna sannheten. Og er det slik at jobben er heftig, stilles det store krav til den som skal ha den.

Man kan kommunisere et budskap på mange måter. I dette tilfellet kan følgende være et alternativ: Skien kommune vil «se på andre muligheter». Man kan, i alle tilfeller, ikke si at rådmannen har fått sparken, for det som skjer, er at åremålet ikke blir forlenget. Noe som er en fordel med slike avtaler. Man må ikke forlenge et åremål, men det er en betingelse at begge parter ønsker det. I pressemeldingen fra Skien kommune begrunnes avslutningen med at «etter nærmere drøftelser har rådmannen og den politiske ledelse i fellesskap nå konkludert med rådmannen vil avslutte sitt arbeidsforhold når åremålet utløper». De har riktignok konkludert «i fellesskap», men det er vanskelig å tolke dette som at den politiske ledelsen har ivret veldig for at han skal fortsette.

Hvis Stensrud selv hadde ønsket å gå av som rådmann, hadde dette vært helt uproblematisk og svært naturlig å fortelle, men dette temaet vil han ikke snakke så veldig mye om. Meldingen fra kommunen sier henimot det motsatte, for når man «drøfter» i arbeidslivet, er som regel utgangspunktet noe annet enn at man har levert inn en oppsigelse.

Etter det jeg forstår, har ordfører Hedda Foss Five (Ap) sondert det politiske terrenget grundig, og tilbakemeldingen her er nokså entydig: Skien trenger en ny rådmann. At åremålet ikke forlenges, er ergo ikke noe sololøp fra den øverste, politiske ledelsen. Snarere tvert imot.

Slike prosesser kan også foregå på ulikt vis, og vi trenger ikke reise lenger unna enn til Notodden for å finne et ferskt eksempel. Der det ble fullstendig ballade da ordføreren «tok grep» i fjor. Vi kommer neppe til å se noe lignende i Skien. Til det er enigheten om konklusjonen for stor.

Dermed er rådmannens dager talte.

Skien har hatt en viss tradisjon for at rådmenn sitter lenge og er nokså markante. Da Knut Wille tiltrådte som kommunens øverste, administrative leder i 1999, ble han nummer ti i rekken siden 1900 (etter Ludvig Christophersen, Andreas Sigurdsen, Jørgen Bøhle, Jacob Engebrethsen, Lars Skjelbred, Thor Torgersen, Einride Hungnes, Ulf Engh og Rolf Haugen). Titlene, oppgavene og organiseringen har variert, men det har ikke vært veldig mange rådmenn i Skien. Wille ble endog fast ansatt etter å ha vært på åremål. Han virket i nesten 15 år før han fikk «andre oppgaver».

Så kan man spørre seg om hvorfor Stensrud ikke får sitte lenger. Jeg tror svaret er av det mindre dramatiske slaget: Det er «summen av alt» og ikke nødvendigvis noe spesielt. «Ingen dramatikk»? Det kan fort stemme.

Det har tidvis vært murret litt fra enkelte deler av det politiske miljøet, men det har ikke putret mer under lokket enn at det har vært til å leve med. Det har kommet til syne enkelte tildragelser mellom rådmannen og politikerne, kanskje først og fremst om skjenkeregler. Det mye omtalte «barnehagenotatet» var heller ingen heldig sak for rådmannen. Sandsaken på Geiteryggen var heller ikke en utpreget vinnersak. Noen vil kanskje hevde at byggingen av ny 110-sentral (og senere alarmsentral med spinkelt kundegrunnlag) på Myren burde ha vært gjenstand for bredere debatt. Det er, etter hva jeg blir fortalt, delte meninger om hvorvidt økonomien i kommunen er på stell, men hovedbildet her er at det ikke er så galt, og at nettopp Stensrud skal ha honnør for det.

Men «summen av alt» gjør at det ikke blir mer svulstig enn at ordføreren, i kunngjøringen fra kommunen, «vil takke rådmannen for en god innsats for Skien kommune». Ikke «veldig god». Ikke «enestående». Ikke «fantastisk». Vurderingen er nøktern. Ingen fatale feilskjær, men heller ikke applaus for det helt fabelaktige. Dette holder ikke for det politiske miljøet, som stiller høyere krav. De vil ha en ny rådmann, ganske enkelt.

