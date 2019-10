Kvinne (29) var gift med terrorist fra Skien – nå er hun siktet for IS-deltakelse annonse

Den norske kvinnen som er internert i Al-Hol-leiren i Syria med et alvorlig sykt barn, er av PST siktet for deltakelse i terrororganisasjonen IS. 08.10.2019 kl 14:30 (Oppdatert 14:36)

NTB

– Dette er et sterkt signal til regjeringen om å hente kvinnen, slik at PST kan få oppklart saken, sier kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, til NTB.

Kvinnen nekter straffskyld

– Regjeringen må ikke hindre en pågående politietterforskning, men heller sikre at straffesaken kan avgjøres innen rimelig tid, sier Nordhus.

PST avviser imidlertid overfor NTB at de har planlagt å be om en utlevering på nåværende tidspunkt.

– Ikke aktuelt med utlevering

– Flere andre er blitt internasjonalt etterlyst, men dette er per nå ikke aktuelt i denne saken, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NTB.

Han understreker at en eventuell internasjonal etterlysning skjer i dialog med Det nasjonale statsadvokatembetet.

Også førstestatsadvokat og embetsleder Jan F. Glent avviser at det er aktuelt å be om utlevering på nåværende tidspunkt.

Ønsker å bidra

Kvinnen ønsker å bidra i etterforskningen ved avhør, opplyser advokat Nils Christian Nordhus.

Trond Hugubakken i PST ønsker overfor NRK ikke å si noe om bakgrunnen for at kvinnen nå har fått endret status fra mistenkt til siktet.

Kvinnen, som er 29 år, er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a. Den øvre strafferammen er seks år.

Gift med Vasquez

Ifølge NRK reiste kvinnen fra Oslo til Syria i 2013. I et intervju har hun hevdet at hun ble tatt inn i landet mot sin vilje av fremmedkrigeren Bastian Vasquez fra Skien, som hun senere giftet seg med. Vasquez var frontfigur i en viktig propagandavideo for terrorgruppa IS og ble drept i 2015.

– Jeg har ikke hatt noen tilknytning til IS, annet enn at mannen min tok meg hit, sa 29-åringen til NRK i juni.

Alvorlig sykt barn

29-åringen er mor til blant annet en fire år gammel gutt. Fireåringen skal ha cystisk fibrose, som krever avansert behandling. Helsepersonell ved feltsykehuset i flyktningleiren har konkludert med at de ikke kan gi fireåringen behandlingen han trenger.

I forrige uke stemte Stortinget ned et forslag om å hente kvinnen og hennes syke fire år gamle sønn hjem.

Gutten har vært internert i flyktningleiren sammen med moren og lillesøsteren siden mars, da familien kom ut av IS-enklaven Baghouz.