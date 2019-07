Kvinne falt over bord fra cruiseskip – funnet i sjøen i Skagerrak Et redningshelikopter fant en kvinne i sjøen etter melding om at en person hadde falt over bord fra et stort cruiseskip i Skagerrak fredag ettermiddag. 05.07.2019 kl 15:42 (Oppdatert 17:09)

NTB

Ifølge NRK er det en 70 år gammel tysk kvinne som falt over bord. Hun fikk livreddende førstehjelp i helikopteret på vei til sykehus i Aalborg i Danmark.

– Vi vet ikke noe om helsetilstanden. Det er en utenlandsk statsborger – en kvinne, det er det vi vet. Redningsaksjonen er avsluttet, sier redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Et dansk redningshelikopter har bistått i den store redningsaksjonen etter meldingen om at en passasjer falt over bord fra cruiseskipet.

– Vi fikk melding om at et stort cruiseskip hadde mistet en på sjøen. Skipet er i norsk farvann, så det er vi som har ansvaret for koordineringen av redningsaksjonen, sier redningsleder Galta.

Det skal dreie seg om et stort cruiseskip med opptil 6.000 passasjerer, ifølge redningslederen.

Flere fartøy som befant seg i området, bidro redningsaksjonen. Det var flere fiskefartøy, i tillegg til at en redningsskøyte fra Norge ble varslet.

På vei til Kiel

Personen som falt over bord, var passasjer på cruiseskipet MSC Meraviglia, som er i eierskap av MSC Cruises, bekrefter HRS til NTB.

Til Bergens Tidende opplyser redningslederen at skipet var på vei fra Flåm til Kiel i Tyskland, og at vitner på skipet skal ha sett en kvinne falle over bord.

Hovedredningssentralen på Sola fikk melding om hendelsen klokken 12.45.