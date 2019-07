Kvinne i 50-årene siktet for vold mot 12-åring En kvinne i 50-årene er siktet for vold mot en 12 år gammel gutt i Larvik. Ifølge politiet filmet kvinnen seg selv mens hun sparket og slo ham. 10.07.2019 kl 20:17

NTB

Hendelsen skjedde i 20-tiden tirsdag kveld, etter at 12-åringen hadde kommentert kostymet hun bar under et familiearrangement i Larvik, skriver Østlands-Posten.

Gutten ble slått og sparket, men er ikke alvorlig skadd.

Politiet gjennomgår nå kvinnens video av voldshendelsen som fant sted under det populære arrangementet «nattbyen».

Ifølge avisen filmet kvinnen seg selv mens hun snakket til kameraet og poserte utenfor et kjøpesenter i sentrum av byen. Etter noen minutter skal hun ha ropt «Du snakker ikke slik til voksne kjerringer», før hun begynte å løpe etter gutten.

Forbipasserende filmet også arrestasjonen av kvinnen, som satte seg til motverge da politiet prøvde å få henne inn i politibilen.

Til Østlands-Posten sier guttens foreldre at han ble sparket i magen flere ganger, og at han opplevde hendelsen som skremmende.

– Han hadde bare en kommentar på at hun ikke var fin. Ikke noe mer, sier moren.

Kvinnen har sittet i arresten i Tønsberg, men er foreløpig ikke avhørt.