Kvinne i 60-årene sendt til sykehus med brannskader – to undulater døde KNUST: To ruter er knust i leiligheten det brant onsdag. (Foto: Tone Lensebakken) INNSATSLEDERNE: Innsatslederne på stedet, Åsmund Sanda (til venstre) og Henrik Brokke. (Foto: Tone Lensebakken) AMBULANSER: Tre brannbiler og to ambulanser var på plass utenfor leilighetene. (Foto: Tone Lensebakken) Det var brann i et leilighetsbygg på Risingjordet i Skien onsdag. En kvinne er skadet. 12.06.2019 kl 12:07 (Oppdatert 20:09)

Brannvesenet, ambulanse og politiet rykket ut til Risingjordet i Skien klokken 12 onsdag.

– Vi fikk melding om klokken 12.01. Da vi kom frem få minutter senere sto det flammer ut av vinduet, sier innsatsleder fra brannvesenet, Henrik Brokke.

Sendte inn røykdykkere

Brannvesenet sendte ut samtlige biler fra Skien til leiligheten. I tillegg fikk også støtte fra Porsgrunn brannvesen. Da brannvesenet kom frem sendte de umiddelbart inn røykdykkere.

– Vi slo ned brannen og fikk kontroll på den på få minutter, men leiligheten er totalskadet, sier han.

Det er flere leiligheter i bygget, som ligger i et boligfelt.

To ruter er knust i leiligheten det brant.

– Overtrykket innenfra leiligheten har fått rutene til å knuse, sier Brokke.

Kvinne er skadet

En kvinne er skadet som følge av brannen. Hun er kjørt til sykehus i Skien. Kvinnen sto utenfor leiligheten da brannvesenet kom frem til stedet.

– Hun hadde brannskader på hendene og hadde mye sot på seg, sier operasjonsleder Trond Egil Groth.

Det er kun én person som er skadet, og en leilighet som ble rammet i bygget. Leiligheten er finkjemmet. Kvinnen er i 60- årene.

Det var en nabo varslet om brannen.

En kvinne er skadet. Brannvesenet har kontroll på brannen. Huset er gjennomsøkt av røykdykkere. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) June 12, 2019

Undulater døde

Inne i leiligheten var det også to undulater, disse døde under brannen.

– To undulater døde i brannen, sier operasjonsleder Marianne Mørch ved Sør-Øst politidistrikt.

Snakket med vitner

Innsatsleder i brannvesenet sier at det ikke er fare for at brannen skal blusse opp igjen, men at de blir der et par timer for å ventilere ut røyken med tanke på de andre leilighetene.

Hva som forårsaket brannen er for tidlig å si.

– Vi har fått noen forklaringer fra vitner på stedet. Politiet har en teori, men vi vil ikke si noe på nåværende tidspunkt, sier Groth.

Politiet etterforsker saken videre.