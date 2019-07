Kvinne i 60-årene tatt for fyllekjøring – med moped Politiet stanset ruskjører i Skien. 11.07.2019 kl 22:25

Martin Øyvang

Politiet fikk torsdag kveld melding om at en moped hadde veltet i en gate i Skien sentrum.

– Da patruljen ankom stedet fant de en kvinne i 60-årene ved mopeden. Hun var ikke skadet, men framsto svært beruset, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sør-Øst politidistrikt.

Blåste til nesten to i promille

Det ble tatt kontroll på mopeden for å hindre at hun kjørte videre, og det ble også besluttet å ta en blåseprøve av kvinnen. Den ga utslag godt over det tillatte promillenivået.

– Måleren ga utslag opp mot to i promille, så det var godt at hun ikke kjørte så mye lenger. Da kunne hun skadet både seg og andre, sier Mørch.

Hun legger til at kvinnen heller ikke hadde gyldig førerkort.