Kvinne kjørte bil med falske kjennemerker - politiet beslagla bilen

Sjåføren framsto som ruset. 16.10.2019 kl 14:21

Vendy Berg Hegle

Politiet stoppet en bil i Sam Eydesgate på Notodden i 13-tiden onsdag ettermiddag.

Sjåføren var en kvinne i 50-årene fra området som politiet kjenner til fra før.

Det var satt falske skilt på bilen, og kvinnen framstod som ruset. Bilen ble begjært beslaglagt på stedet.

– Jeg kjenner ikke begrunnelsen for det nå, men en årsak kan være at bilen er stjålet, en annen er gjentakende adferd, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør Øst politidistrikt, og legger til at bilen har blitt tauet inn og sikret.

Kvinnen måtte også bli med politiet for å ta blodprøve.

I Bø ble en mann i 30-årene anmeldt og siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand, etter å ha blitt stopp i bil ved Folkestad. Mannen har heller ikke gyldig førerkort, ifølge politiet.

Dette skjedde i 13.30-tiden onsdag.