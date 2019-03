Kvinne med barnevogn overfalt Politiet: annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 25. mars. 25.03.2019 kl 06:12 (Oppdatert 06:15)

NTB

Kvinne med barnevogn overfalt i Sem

En kvinne i 30-årene ble overfalt da hun gikk tur med barnevogn i Sem i Vestfold søndag kveld. Politiet jakter en mann i alderen 20 til 40 år som truet med skrujern.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.40, men ventet flere timer før de gikk offentlig ut med opplysninger om den.

Statsråder: – Ansett folk som falt utenfor

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ber næringslivet vise ansvar og ansette folk som har havnet utenfor arbeidslivet.

Mandag samler de toppsjefene i en rekke store, norske bedrifter for å diskutere hva som skal til for at de skal ansette flere med hull i CV-en, eller folk som av andre grunner ufrivillig er arbeidsledige.

Boeing inviterer til møte om 737 MAX

Boeing har invitert over 200 piloter, tekniske sjefer og representanter for myndighetene til et møte onsdag. Selskapet jobber for å få 737 MAX på vingene igjen.

Møtet er et tegn på at rettingen av programvareproblemet på flytypen snart er ferdig, skriver Reuters, men minner om at myndighetene fortsatt må godkjenne oppdateringen.

Anklager om valgfusk i Thailand

Flere brukere på sosiale medier anklager valgkommisjonen i Thailand for uregelmessigheter i landets første valg siden militærkuppet i 2014. Brukere har lagt ut bilder av liveresultater fra valgkommisjonen med påstander om at tallene ikke stemmer.

Valgkommisjonen er ventet å komme med foreløpige resultater senere mandag.

Ardern kunngjør offentlig gransking

New Zealands statsminister sier en offentlig kommisjon skal granske moskéangrepene der 50 mennesker ble drept i Christchurch for halvannen uke siden.

Kommisjonen skal se på hvordan angrepet var mulig og hvordan gjerningsmannen skaffet seg våpen, og den skal også se på sikkerhets- og etterretningstjenestenes rolle, sier Jacinda Ardern.