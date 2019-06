Kvinne slått og ranet – to pågrepet Ranet: En kvinne ble slått, sparket og fratatt vesken og mobilen sin på rutebilstasjonen i Sandnes tirsdag kveld. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 26. juni. 26.06.2019 kl 06:12 (Oppdatert 06:24)

NTB

Kvinne slått og ranet i Sandnes – to pågrepet

En kvinne ble slått, sparket og fratatt vesken og mobilen sin på rutebilstasjonen i Sandnes tirsdag kveld. Politiet har pågrepet to mistenkte, melder Sørvest politidistrikt på Twitter klokka 23.22.

–Godt politiarbeid på stedet ledet fram til to mistenkte personer, begge menn og kjenninger av politiet. De mistenkte er pågrepet og kjørt i arrest, skriver politiet.

Enighet om ny, rød, regjering i Danmark

Sent tirsdag kveld ble det oppnådd enighet i de danske regjeringsforhandlingene. Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen, blir landets nye statsminister.

Socialdemokratiet vil styre landet med en mindretallsregjering, med støtte i en politisk avtale med de øvrige partiene i den røde blokken: Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Mueller vitner for justiskomiteen 17. juli

Tidligere spesialetterforsker Robert Mueller har gått med på å vitne i Kongressen om sin rapport fra april om forbindelsene mellom Donald Trump og Russland.

Mueller har vært motvillig til å vitne offentlig i den pågående høringen som demokratene i Kongressen har tatt initiativ til. Mueller er blitt stevnet og onsdag kveld bekreftet demokratiske komitéledere i Kongressen at Mueller likevel vil stille for justiskomiteen.

Brasils høyesterett løslater ikke Lula

Brasils høyesterett avviste anken fra tidligere president Lula, som begjærte seg løslatt mens en gransking skal vurdere om korrupsjonsdommen mot ham er gyldig,

Den tidligere presidenten Luiz Inacio Lula da Silva (73) mener dommeren som fant ham skyldig i korrupsjon 2017, Sergio Moro, var inhabil. Tirsdag avgjorde landets høyesterett å utsette saken om å vurdere Moros habilitet. Samtidig avviste domstolen å løslate Lula i påvente av prosessen.

San Francisco forbyr salg av e-sigaretter

Som den første byen i USA har San Francisco i California innført et midlertidig forbud mot e-sigaretter. Vedtaket, som ble fattet av bystyret tirsdag kveld lokal tid, må godkjennes av borgermester London Breed. Hun har tidligere deltatt i kampanjen for å få plass et slikt forbud.

Forbudet går ut på at ingen personer skal kunne selge e-sigaretter i San Francisco med mindre de er godkjent av det amerikanske mattilsynet, Food and Drug Administration (FDA).