Kvinne til legevakt etter utforkjøring

Kjørte av veien på riksvei 41 i Kviteseid. 03.04.2019 kl 16:45 (Oppdatert 16:54)

Politiet har fått melding om en utforkjøring på riksvei 41 i Kviteseid.

Det melder Sør-øst politidistrikt på Twitter klokken 16.42.

– Det er et enslig kjøretøy involvert og en kvinne er kjørt til legevakta for en sjekk. Vi fikk melding om dette litt sent, så politiet er på vei for å snakke med sjåføren, sier operasjonsleder Tommy Solli i Sør-øst politidistrikt.