Lastebil med problemer skapte lange køer på E18 Fikk motortrøbbel. 09.08.2019 kl 13:40 (Oppdatert 14:58)

Caroline TarAngen

Stansen skjedde ved Langangen bru på E18, og veien var i en periode stengt i sørgående retning.

Klokken 13.49 melder Vegtrafikksentralen at veien er åpen for trafikk igjen, men at det fortsatt måtte påberegnes kø.

– Det går greit på stedet der nå, med bare små forsinkelser, opplyser Vegtrafikksentralen i 15-tiden fredag ettermiddag.