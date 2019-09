Lastebil og tre personbiler kjedekolliderte på E134 annonse

Nødetatene med utrykning til Kviteseid. 11.09.2019 kl 16:43 (Oppdatert 17:45)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politi, ambulanse og brannvesen rykket onsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke i Morgedal.

– Det har skjedd en ulykke på E134, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt.

I 17-tiden onsdag ettermiddag opplyser politiet at det er snakk om en kjedekollisjon hvor tre personbiler og en lastebil har vært involvert.

– Ulyukken har skjedd på en strekning hvor det har vært lysregulering. Lastebilen lå først i veien, og det som skal ha skjedd er at lastebilen måtte bremse ned. Det fikk sjåførene av både bil nummer én og to bak lastebilen med seg, men ikke nummer tre. Denne bilen kjørte dermed inn i baken på bil nummer to og dyttet denne inn i bilen foran som igjen kjørte inn i baken på lastebilen, sier Johnsrud.

Det skal ikke være snakk om store personskader.

– To personer klaget på noen smerter, men det skal kun være lettere personskader, sier Johnsrud.

I 17.45-tiden opplyser politiet at to personer kjørt til sykehus for en sjekk.

Han legger til minst én av bilene måtte berges.