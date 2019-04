Leteaksjon etter seks år gammel jente annonse

Politiet med flere har startet en leteaksjon på Rjukan. 06.04.2019 kl 18:58 (Oppdatert 19:38)

Sindre Omenås

Tlf: 922 37 631

Politiet melder lørdag kveld på Twitter at en seks år gammel jente er savnet, og det er startet en leteaksjon på Rjukan.

En time senere kunne politiet melde at jenta var funnet, og gjensynsgleden med familien var stor.

Politiet benytter anledningen til alle som hadde tipset politiet etter at leteaksjonen ble twitret.

Savnetmeldingen kom 18.57 lørdag kveld.

Seksåringen har somalisk opphav, og er savnet fra en adresse i Sam Eydesgate.

Hun har krøllete hår, lysegul kjole, hvit bukse og er kun iført sokker.

Politiet ber de som observerer jenta ringe politiet på 02800.

Jenta ble meldt savnet av familien klokken 18.00.

– Politiet og familien leter nå etter jenta. Det er også et større arrangement på Rjukan i kveld, med Solfesten. Det gjør at også Røde Kors bistår i å holde utkikk etter jenta. Vi har fått noen meldinger om at jenta er observert i et område, så vi har håp om å få en rask avklaring på denne saken, sier operasjonsleder Trond Egil Groth ved Politiet Sør Øst.