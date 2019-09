Leteaksjon pågår: 22-åring meldt savnet i Skien Savnet: 22-åringen er bosatt på Gimsøy, og har vært borte siden torsdag kveld. Foto brukes etter samtykke fra familien. (Foto: Privat) LETEAKSJON: Politiet oppfordrer folk til å sjekke hager og boder. (Foto: Fredrik Pedersen) LETEAKSJON: Mannskap fra Røde Kors lette fredag ettermiddag etter den savnede 22-åringen på Gimsøy i Skien. (Foto: Fredrik Pedersen ) annonse

Politiet i Skien har igangsatt søk og etterforskning etter at en 22 år gammel mann ble meldt savnet i Skien torsdag kveld. 27.09.2019 kl 12:55 (Oppdatert 17:27)

Politiet i Skien har igangsatt søk og etterforskning, i forbindelse med at en 22 år gammel mann bosatt på Gimsøy i Skien, ble meldt savnet i går kveld.

Det er mannens nærmeste som har meldt ham savnet.

Ber om tips

Politiet har ingen indikasjoner på at det har skjedd noe kriminelt, men ønsker at publikum kontakter politiet i Sør-Øst politidistrikt på telefon 476 96 200 eller 02800 dersom de har observert savnede, eller mener de har opplysninger som er relevant for politiet i anledning etterforskningen.

Han er ca 180 cm høy. Han har mellomblondt hår og helskjegg, normal kroppsbygning. Det er usikkert hva han har på seg, men han går ofte med grå caps, uvisst plagg på overkroppen, men trolig sort Adidas-bukse med striper og blå joggesko.

Sjekk hager og garasjer

Politiet leiter etter mannen i området der han har adresse på Gimsøy. Mannskap fra Røde Kors, Norsk folkehjelp og Norske redningshunder, i tillegg til politiets hundepatrulje deltar bistår i søket.

– Jeg oppfordrer folk til å sjekke hagene sine. Har man en garasje som står ulåst, et skur på tomten eller andre bygninger man kan gå inn i, er det bra om disse sjekkes, sier jourhavende hos politiet i Telemark.