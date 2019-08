Mann (20) utsatt for vold - gjerningsmann kjørte avgårde Klokken 23.10 i natt fikk politiet melding om en voldshendelse på Stathelle. 15.08.2019 kl 06:21 (Oppdatert 06:31)

Da skal en mann på 20 år ha blitt utsatt for vold av en annen mann på 20 år.

– Vi vet ikke noen detaljer om voldshendelsen, men gjerningsmannen kjørte raskt avgårde, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Marius Knudsen.

Han forteller at politipatruljen fant ham to timer senere sittende i bilen sin like ved huset der han bor.

– Gjerningsmannen ble pågrepet og er kjørt i arrest, sier operasjonslederen.

Relasjonen mellom de to mennene er ennå ikke avklart, men den fornærmede skal ikke ha blitt alvorlig skadet.

– Han tok drosje til sykehuset.