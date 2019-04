Mann (30) fra Telemark omkom i snøscooterulykke HER SKJEDDE DET: Ulykken fant sted ved innsjøen Gråsteinsvatn i Tokke. (Foto: Webatlas) annonse

En 30 år gammel mann fra Telemark omkom i en snøscooterulykke i Tokke mandag. 15.04.2019 kl 11:11 (Oppdatert 14:29)

Martin Øyvang

Det var mandag formiddag at både Sør-Øst politidistrikt og Sør-Øst 110 meldte om ulykken.

– Vi har fått melding om en scooterulykke i nærheten av Kvannfjølli og Gråsteinsvatn i Tokke. En person skal være hardt skadet, opplyste operasjonsleder Andre Kråkenes i Sør-Øst politidistrikt.

Både et Sea King-helikopter og et ambulansehelikopter ble sendt til stedet. Bakkemannskaper fra politi, brannvesen, helse samt frivillige reiste inn til ulykkesstedet på snøscooter.

Varslet av lettere skadd kompis

Ifølge operasjonsleder Kråkenes ble nødetatene varslet om ulykken av en annen mann som også hadde vært involvert i ulykken.

– Han er lettere skadet, og er behandlet av helsepersonell. Han har vært for omtåket til å gi noen god forklaring rundt hendelsesforløpet, sier Kråkenes.

Gikk over 10 kilometer før han fikk varslet

Operasjonslederen sier at det er usikkert når ulykken skjedde. Årsaken er at mannen som varslet om ulykken hadde en lang reise for å få varslet fra om ulykken.

– Han tok seg fra Gråsteinsvatn til det som heter Botnedalsvatn til fots. Det er en avstand i luftlinje på over 10 kilometer, sier Kråkenes.

Telemarking i 30-årene omkom

Litt før klokken 12 mandag bekreftet politiet at mannen hadde omkommet.

– Det er nå bekreftet at han er omkommet. Det er snakk om en 30 år gammel mann fra Telemark, sier Kråkenes som legger til at alle pårørende ble varslet mandag formiddag.

Vil avhøre kompisen på sykehuset

Han legger til at den andre mannen som var involvert i ulykken, ble fløyet til Sørlandet sykehus i Arendal med lettere skader. Politiet hadde et håp om å få avhørt mannen på sykehuset mandag.

– Vi kjenner ikke til omstendighetene rundt ulykken, og dette håper vi at han kan gi oss noen svar rundt. På grunn av dårlig sambands- og mobildekning i området, venter vi også på opplysninger fra mannskapene som har vært på ulykkesstedet, sier Kråkenes.