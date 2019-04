Mann hentet med luftambulanse etter fall fra hyttetak annonse

Politiet melder om en fallulykke ved Tessungdalen i Tinn. 08.04.2019 kl 10:49 (Oppdatert 11:16)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

En håndverker er hentet med luftambulanse etter å falt ned fra et hyttetak vest for Tessungdalen, i et området som heter Snakosåe.

– Den skadde skal være en mann i slutten av 30-årene, bosatt på Rjukan. Han er transportert fra stedet i luftambulanse. Skadegrad er uavklart, melder Sør-øst politidistrikt på Twitter.

Ulykken ble meldt inn 09.45 mandag formiddag.

I elleve-tiden kan oppdragsleder Espen Reite opplyse at mannen har blitt hentet av luftambulanse, fraktet til ambulanse og kjørt til legesenter med det som trolig er mindre skader.

– Politiet er i ferd med å kartlegge om det dreier seg om en arbeidsulykke eller en arbeid på egen hytte. Hytta ligger utenfor allfarvei, og politiet tar seg inn til stedet med snøscooter, sier Reiten.