Mann i 20-årene fra Telemark pågrepet for terrorplanlegging FORSVARER MANNEN: Knut-Ole Bakken Hansen (Foto: NTB/Scanpix)

PST pågrep torsdag en mann i 20-årene. Han er siktet for terrorforbund. 06.09.2019 kl 12:20 (Oppdatert 13:42)

Mannen i 20-årene framstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett fredag. PST vil be om lukkede dører.

Forsvarer Knut-Ole Bakken Hansen sier til VG at hans klient samtykker til at døren lukkes fordi han ikke ønsker at pressen skal være til stede under rettsmøtet.

Politiets sikkerhetstjeneste opplyser at han er norsk statsborger, og etter det NRK kjenner til har han folkregistrert adresse i Telemark, og er født i Norge.

Forsvarer Knut-Ole Bakke Hansen sier han ikke erkjenner straffskyld.

Terrorforbund

Mannen er siktet for overtredelse av str.l paragraf 133 (terrorforbund), noe som innebærer at flere samarbeider om å planlegge eller forberede terrorhandlinger.

Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør r i PST bekrefter at mannen er pågrepet og siktet.

– Jeg kan bekrefte at PST med bistand fra politiet torsdag ettermiddag pågrep en mann i 20-årene fra østlandsområdet. Mannen er norsk borger og er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 133, sier han videre til Varden.

Hugubakken kan ikke bekrefte at mannen er fra Telemark.

– Vi går ikke ut med mer på dette tidspunktet sier han.

Varden har vært i kontakt med PST i Telemark. De har ingen kommentarer til saken og henviser til hovedkontoret.

Erkjenner ikke straffskyld

– Han kjenner seg ikke igjen i siktelsen og erkjenner ikke straffskyld, sier mannens forsvarer Knut-Ole Bakken Hansen til VG.

Forsvareren opplyser til VG at politiet har varslet at de kommer til å begjære hans klient varetektsfengslet i fire uker.

Dømt tidligere

Mannen en tidligere dømt i en mindre narkotikasak. I 2016 ble han stanset av politiet som fant en mindre, mengde narkotika i bilen hans.

Han fikk 34 timer samfunnsstraff etter at politiet fant 15 gram med det narkotiske stoffet MDMA. I retten tilsto han forholdet.

Han var ikke tidligere straffet før dette.